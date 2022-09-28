Hacılar'da Halit Özkaya Kütüphanesi'nde sona gelindi

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesinde sona doğru gelindiğini, kütüphanenin yapımının tamamlanmasının ardından gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti.

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  • 28.09.2022 11:50
  • Güncelleme: 28.09.2022 12:41
Hacılar'da Halit Özkaya Kütüphanesi'nde sona gelindi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Halit Özkaya Kütüphanesinde sona doğru gelindiğini, kütüphanenin yapımının tamamlanmasının ardından gençlerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Yapımı devam eden ve sona gelinen kütüphanede incelemede bulunan başkan Özdoğan, kütüphanenin son derece modern ve konforlu bir mekân olacağını söyledi. Başkan Özdoğan, Kütüphanenin tamamlanmasının ardından gençlere yeni bir hizmetin daha kazandırılacağını, amaçlarının buradan dünyanın sayılı üniversitelerine öğrenci yetiştirmek olduğunu söyleyerek şöyle konuştu;

"Özkaya ailesinin kıymetli evlatları, kardeşi ve kıymetli eşinin işbirliği ile Halit Özkaya Kütüphanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Çalışmalarda sonu doğru yaklaşıldı. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında kütüphanemiz hizmete açılacak burada hem kollektif hem de bireysel çalışma alanlarının bulunduğu konumu itibarı ile hem kadın gençlik merkezine yakın olması hem de 15 temmuz şehitler parkımıza yakın olması durumu ile gençlerimiz hem ders çalışıp hemde sosyal alanlarımızdan faydalanacaklar. Burası yaklaşık 1300 metrekarelik bir alana son derece modern ve son derece konforlu çalışma alanlarının bulunduğu öğrencilerimizin gerek toplu, gerekse bireysel olarak çalışabilecekleri bir kütüphane olacak."

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İHA

Kayseri Gündem
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