Hacılar'da çocuk etkinliği buluşmasına yoğun ilgi

Hacılar İlçe Müftülüğü ile Hacılar Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 'Çocuk Etkinliği Buluşması' yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri de verildi

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  • 29.03.2022 11:13
  • Güncelleme: 29.03.2022 12:41
Hacılar'da çocuk etkinliği buluşmasına yoğun ilgi
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Hacılar İlçe Müftülüğü ile Hacılar Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ’Çocuk Etkinliği Buluşması’ yoğun katılımla yapıldı. Etkinlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri de verildi

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İlçe Müftüsü Yusuf Ay ve vatandaşlar ile çocuklar iştirak etti. Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Dr. Yusuf Ay, “Ramazan ayı öncesinde çocuklarımıza moral motivasyon için böyle bir etkinlik yaptık. Bugün aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu ortaokullar arası Mevlid-i Nebi yarışmamızdan birinci olanların ödüllerini vereceğiz, inşallah bundan sonra yine böyle programlarda buluşuruz” dedi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Akkuş, “Gençlerimizle iftihar ediyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Şunu gördük ki, yedi düvel üzerimize geliyor. Bu iman, bu aşk bu coşku sizde olduğu müddetçe yedi değil yetmiş düvelde gelse biraz önce okuduğumuz İstiklal Marşımız ebediyen okunacak, ezanlarımızı dindirtemeyecekler” dedi. Akkuş, yarınlarımızın gençlerle emin ellerde olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da pandemiden dolayı etkinliklere ara verildiğini belirterek; “Bu tür etkinliklerimizi gerek kaymakamlığımız gerekse müftülüğümüz işbirliğiyle yapmaya devam edeceğiz. Özellikle İstiklal Marşımız okunurken sevgili geçlerimiz bir kez daha geleceğimizin teminatı olduklarını gösterdiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizlerle bir arada olmaktan oldukça mutluyuz” dedi. Konuşmaların ardından çocuklar için hazırlanan Hacivat Karagöz gösterisi büyük beğeniyle izlendi.

Ardından sihirbaz Gaffur Doruk’un hazırladığı gösteri beğeniyle izlendi. Birbirinden güzel illüzyon gösterilerinin sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması ödül törenine geçildi. Törende dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri takdim edildi.

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İHA

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