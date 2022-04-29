Hacılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı öncesinde ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Özdoğan, özellikle ramazan bayramında mezar ziyaretleri öncesinde ilçe mezarlığında çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının yapıldığını belirtti.

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  • 29.04.2022 10:55
  • Güncelleme: 29.04.2022 11:02
Hacılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Ramazan Bayramı öncesinde ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Özdoğan, özellikle ramazan bayramında mezar ziyaretleri öncesinde ilçe mezarlığında çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede Ramazan bayramı öncesinde vatandaşların temiz bir ortamda kabir ziyaretlerini yapabilmeleri adına ilçe mezarlığında yabani ot ve temizlik çalışmalarının düzenli bir şekilde yapıldığını söyledi. Bu anlamda vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen ilçe mezarlığında temizlik çalışması yaptıklarını belirten Özdoğan, bu bayramda da vatandaşların temiz bir ortamda kabir ziyaretlerini yapabileceklerini söyledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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