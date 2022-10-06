Hacılar'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Hacılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilçede görev yapan din görevlileri yemekte bir araya geldi.

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  • 06.10.2022 15:29
  • Güncelleme: 06.10.2022 17:34
Hacılar'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilçede görev yapan din görevlileri yemekte bir araya geldi.

Hacılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan ve din görevlileri katıldı. Programın açılışında konuşan Hacılar İlçe Müftüsü Mustafa Bahacan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlayarak; “Hocalarımız sağ olsun özellikle yaz aylarında çocuklarımız için büyük gayret sarf ediyor. Genç nesilleri, milletine bağlı yetişen gençlerimizi gördükçe gurur duymaktayız. Bizim geleceğimizin böyle nesillerine ihtiyacı var. Çok şükür ilçemizde böyle bir güzellik var. Hocalarımız her yaş gurubundan insanların yanlarında, buda bizi ayrıca mutlu etmekte” dedi. Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da; “Din görevlilerimiz bizlerin göz bebeği, evlatlarımızı milli manevi değerlerimize bağlı olarak yetiştirmeye gayret ediyor. Bizlerde hocalarımızın her zaman yanlarındayız” dedi.

Etkinlik Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın duasıyla son buldu.

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İHA

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