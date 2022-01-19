Hacılar beyaza büründü

Hacılarda etkili olan kar yağışının ardından Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7/24 çalışarak kapalı yol kalmamasını sağlıyor.

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  • 19.01.2022 11:18
  • Güncelleme: 19.01.2022 11:18
Hacılar beyaza büründü

İlçede hayatı kolaylaştırmak adına tüm hazırlıkların önceden yapıldığını belirten Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, kar yağışıyla birlikte gece mesaisi yapan ekiplerle çalışmaları yerinde inceledi.

Önceki gün başlayan kar yağışıyla birlikte ilçede ekiplerin ara vermeden çalıştığını hatırlatan Başkan Özdoğan, ana güzergâh ve mahalle aralarında anında yapılan çalışmalarla yolların açık olduğunu belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kesintisiz hizmet verdiğini vurgulayan Özdoğan, "İlimizde olduğu gibi ilçemizde de kar etkisini gösterdi. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmakta. Anayollarımız başta olmak üzere tüm bağlantılarımızda, 5 iş makinesi 2 kazıyıcı kamyon, 1 tuzlama aracı ve 25 personelle halkımıza hizmet veriyoruz" diye konuştu.

İlçedeki yollarda yürütülen kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, kar yağışı ile birlikte oluşacak tehlikelere karşı araç sürücülerini de uyararak "Kar lastiği olmadan yola çıkılmamasını önemle rica ediyorum." Dedi.

Özdoğan ayrıca vatandaşların 442 37 77 telefondan anında Fen İşleri Müdürlüğüne ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi.

Kurumsal Haber

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