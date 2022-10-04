Hacılar Belediyesi'nde Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi’nde Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde belediye olarak planlanan işlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu;

“İlçemizde gerek devlet yatırımları gerek büyükşehir belediyemizin yatırımları ve gerekse ilçe belediyemizin yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin kışa hazırlık noktasında çalışmalarımız sürüyor. Yapımları devam eden kütüphane ve spor salonumuzun kasım sonu gibi faaliyete geçecek. Emeği geçen başta hayırsever ailelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim. Bunlarla birlikte kentsel dönüşüm çalışmamız son hızıyla sürüyor."

Daha sonra gündem maddelerine geçilirken, Hacılar Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının birinci gündem maddesinde 2023 mali yılı bütçe tasarısı görüşülerek tasarısının plan bütçe komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi. Gündemin ikinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.10.2022 tarih ve 5107 sayılı satış konusu görüşülerek encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.10.2022 tarih ve 5108 sayılı satış konusu görüşülerek encümene yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.