Hacılar Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. 2021 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

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  • 05.04.2022 10:18
  • Güncelleme: 05.04.2022 11:49
Hacılar Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. 2021 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 10 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak alınacak kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Özdoğan, mazlumların umudunun her zaman Türkiye olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu; “Rabbim Ramazan vesilesi ile dünyada devam eden savaşların sona ermesini nasip etsin. Mazlumların umudu Türkiye ve kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, gördüğümüz üzere geçtiğimiz ay gelişmelerde bu yönde oldu. Rusya ve Ukrayna yetkilileri İstanbul’da buluştu. İnşallah yapılacak görüşmelerle savaş durur.” dedi. Başkan Özdoğan, “Ramazan dolayısıyla ilçemizde de hayırseverlerimiz işbirliğiyle yaşanan güzelliklere güzellik katmaya devam edeceğiz. 2022 yılının bahar ayıyla birlikte alt yapısı tamamlanan yerlerde üs yapı çalışmalarımıza da hızla devam edeceğiz. Bu bağlamda çalışmalarımızın son aşamasına gelmiş bulunmaktayız.” diye konuştu. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde Belediye Encümen Üye Seçimi yapıldı. Yapılan oylamada encümen üyeliklerine Ahmet Bostancı ve Bekir Tuğrul seçildi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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İHA

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