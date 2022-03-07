Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Başkan Özdoğan Rusya Ukrayna savaşına değinerek 'hiçbir insan ölmesin, savaşın dini dili ırkı yok. Allah Türkiye Cumhuriyeti devletine güç kuvvet versin. Mazlumların umudu Türkiye'mizdir' dedi.

PAYLAŞ
  • 07.03.2022 14:34
  • Güncelleme: 07.03.2022 15:23
Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclis toplantısında konuşan Başkan Özdoğan Rusya Ukrayna savaşına değinerek “hiçbir insan ölmesin, savaşın dini dili ırkı yok. Allah Türkiye Cumhuriyeti devletine güç kuvvet versin. Mazlumların umudu Türkiye’mizdir” dedi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 6 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis toplantısı öncesinde Rusya - Ukrayna savaşına değinen Özdoğan şöyle konuştu; “Malumunuz Rusya - Ukrayna savaşı 12’inci gününde. Tez zamanda bu savaşta barışla neticelenir. Hiçbir insan ölmesin, savaşın dini dili ırkı yok. İnsanın öldüğü her yer acıdır, sıkıntıdır. Bununla birlikte dünyanın her yerinde acı çeken insanların da acıları bir an önce diner diye dua ediyoruz. Allah Türkiye cumhuriyeti devletine güç kuvvet versin. Mazlumların umudu Türkiye’mizdir. Bu anlamda da canla başla mücadele eden bir cumhurbaşkanımız var.”

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü’nün 14.02.2022 tarih ve 31572 sayılı Hacılar Hükümet Konağı ile ilgili yazısı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Özdoğan, ilçeye yapılacak hükümet konağının yerinin belirlendiğini belirterek içişleri bakanlığı ile yapılan görüşmede de 2022 yılı içerisinde yatırım izleme koordinasyon müdürlüğü tarafından yapılması hususunun da yazışma ve talimatların tamamlandığını, belediye olarak alanda imar çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Gündemin ikinci ve üçüncü maddelerinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2022 tarih ve 3094 ve 01.03.2022 tarih ve 3093 sayılı müzekkere ekinde sunulan satış konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programında ücretsiz aşı temini ve uygulaması görüşülerek koy birliğiyle kabul edildi. Birinci ek gündem maddesinde belediye meclisinin 04.10.2021 tarih ve 60 nolu “İl Sağlık Müdürlüğü’ne yer tahsisi konulu kararı yeniden görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. İkinci ek gündem maddesinde ise belediye vidanjör hizmetleri konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını yaptı

53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu

'Maharetli Eller'de Kadınlar Günü coşkusu

Başkan Büyükkılıç 'Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Büyükkılıç 'Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu

Büyükkılıç: 'Kadın elinin değdiği her alanda emek ve fedakarlık vardı'

Büyükkılıç: 'Kadın elinin değdiği her alanda emek ve fedakarlık vardı'

KAYÜ'de 'afet' eğitimi

KAYÜ'de 'afet' eğitimi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

6
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kar yağışlı bir hafta bekleniyor

Kayseri’de kar yağışlı bir hafta bekleniyor

Sarraf Gülderdi: 'Ons bu şekilde devam ederse altın ve TL yönünde yeni rekorlar gelebilir'

Sarraf Gülderdi: “Ons bu şekilde devam ederse altın ve TL yönünde yeni rekorlar gelebilir”

DAHA FAZLA
Kayseri'de vaka sayısında düşüş sürüyor

Kayseri’de vaka sayısında düşüş sürüyor

Develi Belediye, Hatay'dan yenilgiyle döndü

Develi Belediye, Hatay'dan yenilgiyle döndü

Süper Amatör Küme'de perde kapanıyor

Süper Amatör Küme'de perde kapanıyor

Vali Günaydın: 'Kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler'

Vali Günaydın: 'Kadınlarımız, yaptıkları çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler'

İncesu Belediyesi'nden yüzde 75 indirim

İncesu Belediyesi’nden yüzde 75 indirim