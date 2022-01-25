Hacılar'a 11 milyon 791 bin liralık altyapı yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Hacılar ilçesine 11 milyon 791 bin lira tutarında altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

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  • 25.01.2022 15:03
  • Güncelleme: 25.01.2022 15:03
Hacılar'a 11 milyon 791 bin liralık altyapı yatırım

 Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü’nün ilçelerde başlattığı altyapı seferberliği 2021 yılında da devam etti. Bu kapsamda Hacılar ilçesinde geçtiğimiz yıl içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı, kuyu binası açılması, sondaj kuyuları açılması gibi çeşitli hizmetler dâhilinde 11 milyon 791 bin 550 TL’lik yatırım yapıldığı açıklandı. 

‘ALTYAPIDA İHTİYAÇ DUYULAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “KASKİ’miz üstlendiği misyon ve vizyon gereği, kentimizde insan ve çevre sağlığını önemsiyor ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyor. Ayrıca Uluslararası kalite standartlarını hayata geçirerek, kalite anlayışını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Bu anlamda sürekli iyileştirme anlayışını benimseyerek merkez ve ilçelerde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir. Hızla büyüyen ve gelişen kentimizi, geleceğe hazırlamak amacıyla kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Hizmet etmeyi seviyoruz. Kentimiz genelinde vatandaşlarımızın yüksek standartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlıklı altyapıda ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hacılar İlçemizde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz ihtiyaca uygun olarak sürecek. Yapılan ve yapılacak olan projelerimiz ilçemiz halkına hayırlı olsun” diye konuştu.

BGC

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