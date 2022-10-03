Güven Timlerinin Denetimleri Aralıksız Sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

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  • 03.10.2022 12:45
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:16
Güven Timlerinin Denetimleri Aralıksız Sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekip olmak üzere toplam 95 personel ile; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yapıldı. Son 1 haftada yapılan çalışmalarda; 2 bin 62 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 4 aranan şahıs yakalandı, 13 şahsa da idari işlem uygulandı. Ekiplerce ayrıca; 21 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi, 5 farklı olayda 6 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı, 1 kayıp çocuk da bulunarak ailesine teslim edildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 304 aracın sorgulaması yapıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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