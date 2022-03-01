Güven timleri suça geçit vermiyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- 01.03.2022 17:11
- Güncelleme: 01.03.2022 17:32
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timi ekipleri; Hunat Mah, Cuhuriyet Meydanı, Kazancılar ve Millet caddelerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ile 36 adet fişek ele geçirildi.
İHA
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