Güven Timleri Denetimlerini Aralıksız Sürdürüyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda bin 991 kişi, 449 da aracın sorgusu yapıldı.
- 24.10.2022 10:19
- Güncelleme: 24.10.2022 11:06
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; bin 991 kişi, 449 da aracın sorgusu yapıldı.
Edinilen bilgiye göre 17 - 23 Ekim tarihleri arasında Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekibin 95 personeli ile, genel olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; bin 991 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 3 aranan şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi, 3 şahsa idari yaptırım uygulandı, 12 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi. 2 farklı olayda ise 2 şahsa ’uyuşturucu madde bulundurmaktan’ işlem yapılırken 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ekiplerce ayrıca 1 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken 449 aracın da sorgulaması yapıldı.