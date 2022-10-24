Güven Timleri Denetimlerini Aralıksız Sürdürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; bin 991 kişi, 449 da aracın sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre 17 - 23 Ekim tarihleri arasında Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı 22 yaya devriye ve 3 motorize ekibin 95 personeli ile, genel olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; bin 991 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 3 aranan şahıs yakalanarak adli birimlere teslim edildi, 3 şahsa idari yaptırım uygulandı, 12 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi. 2 farklı olayda ise 2 şahsa ’uyuşturucu madde bulundurmaktan’ işlem yapılırken 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekiplerce ayrıca 1 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken 449 aracın da sorgulaması yapıldı.