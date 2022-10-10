Güven Timleri 1 haftada bin 857 kişiyi sorguladı

Kayseri'de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda bin 857 kişi sorgulandı.

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  • 10.10.2022 12:07
  • Güncelleme: 10.10.2022 13:30
Güven Timleri 1 haftada bin 857 kişiyi sorguladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de güven timleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; bin 857 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 22 yaya devriye, 3 motorize ekip ve 95 personel ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 1 hafta boyunca yapılan çalışmalarda; bin 857 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 2 aranan şahıs yakalanarak adli birimleri teslim edildi. 1 şahsa maksat dışı bıçak taşımaktan idari yaptırım uygulanırken, 7 dilenci zabıta ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı uyuşturucu olayına karışan 4 şahsa uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, 1 kayıp çocuk bulunarak ailesine teslim edildi. Ekipler 1 hafta içerisinde 396 aracın sorgulaması yaptı.

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İHA

Kayseri Gündem
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