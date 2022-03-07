Güven timleri 'Güven' veriyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.
- 07.03.2022 18:06
- Güncelleme: 07.03.2022 19:16
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı güven timleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timi ekipleri; Hunat Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar ve Millet Caddelerinde uygulama yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda aranması olan 1 kişi yakalandı.
Ekiplerce ayrıca; bir miktar uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.
İHA
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