Gurbetçiler Kayseri'de buluşuyor, temmuzda büyükşehir rüzgarı esiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gurbetçi vatandaşları Kayseri'de buluşturacak 13-31 Temmuz Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması programı çerçevesinde festival tadında kültür sanat etkinleri düzenliyor. Program çerçevesinde ünlü sanatçıların sahne alacağı birçok konserin yanı sıra Rafadan Tayfa çocuk film gösterisi, kültür yolu gezileri gibi çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

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  • 12.07.2022 11:16
  • Güncelleme: 12.07.2022 11:32
Gurbetçiler Kayseri'de buluşuyor, temmuzda büyükşehir rüzgarı esiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gurbetçi vatandaşları Kayseri’de buluşturacak 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması programı çerçevesinde festival tadında kültür sanat etkinleri düzenliyor. Program çerçevesinde ünlü sanatçıların sahne alacağı birçok konserin yanı sıra Rafadan Tayfa çocuk film gösterisi, kültür yolu gezileri gibi çeşitli etkinlikler vatandaşlarla buluşacak.

Yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlardan yoğun ilgi gören kültür sanat etkinliklerine de imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gurbetçileri Kayseri’de buluşturacak çeşitli etkinliklerin ve konserlerin yer alacağı 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması programı ile kültür sanat faaliyetlerine bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, 13-31 Temmuz Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması çerçevesinde Türkiye’nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’nda ünlü sanatçıların sahne alacağı, 13 Temmuz Çarşamba günü başlayacak, konserlerle Kayserililere müzik ziyafeti yaşatacak. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek konserler çerçevesinde, 13 Temmuz Çarşamba saat 19.00’da müzisyen Nuri Savruk ve saat 20.30’da Eypio, 14 Temmuz Perşembe saat 19.00’da müzisyen Gamze İleri ve saat 20.30’da şarkıcı Akın, 15 Temmuz Cuma saat 21.30’da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne alacak. Programın devam eden günlerinde ise 16 Temmuz Cumartesi saat 19.00’da sanatçı Tuğba Çimencan ve saat 20.30’da sanatçı Yusuf Güney, 17 Temmuz Pazar saat 19.00’da radyo programcısı Umut Öztürk, sunucu Hop Dedik Ayhan, Haber Spikeri Mehmet Aydın ve saat 20.30’da sanatçı Murat Kekilli, 18 Temmuz Pazartesi saat 19.00’da sanatçı Ayşen Kaya ve saat 20.30’da sanatçı Baha Kayserililer ile buluşacak.

Programda, müzik ziyafetinin yaşanacağı konserlerin yanı sıra, yine Cumhuriyet Meydanı’nda 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe saat 18.00’de çocukların büyük sevgisini ve beğenisini kazanan Rafadan Tayfa Animasyon gösterisi de gerçekleştirilecek. 13-31 Temmuz günleri arasında yurt dışından gelecek kardeşlerimizle tüm Kayserilileri buluşturacağımız etkinlikte birbirinden ünlü sanatçıların vereceği konserlerin yanı sıra, mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi faaliyetler yer alacak. Memleketleriyle hasret gidecek ve Kayseri mutfağı lezzetlerini tadacak olan gurbetçiler, şenlik havasında dolu dolu yaklaşık 20 gün yaşayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek, 13 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması 31 Temmuz Perşembe gününe kadar devam edecek.

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İHA

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