Gurbetçi vatandaşlardan 80 akülü sandalye yardımı

Hollanda'da yaşayan Kayserili gurbetçiler, engelli vatandaşlar için 80 akülü sandalye bağışında bulundu. 

PAYLAŞ
  • 03.02.2022 12:00
  • Güncelleme: 03.02.2022 12:00
Gurbetçi vatandaşlardan 80 akülü sandalye yardımı

İhtiyaç sahibi yürüme engelli vatandaşların elinden çalışmak için Hollanda’ya giden gurbetçiler tuttu. Bağışlanan paralarla alınan 80 akülü araç, Türkiye’ye gönderildi. Sandalyelerden 6 tanesi de Yeşilhisar ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim alındı. 

Yahyalı'da sandalye teslim töreninde konuşan Yeşilhisar Müftüsü Mehmet Yürek, hayır sahibi vatandaşlara teşekkür etti. Yürek, “Bu soğuk kış gününde kardeşlerimizin yüreklerini ısıtan ve kalplere muhabbetle dokunan gurbetçi dostlarımızdan Allah razı olsun. 80 adet ihtiyaç sahiplerine gönderilen bu araçlar, çeşitli İllere dağıtılmak üzere teslim alındı. Belediyemizin tahsis ettiği araçla alınan araçlardan 6 tanesi de Yeşilhisar’daki ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek” diye konuştu. 
Sandalye teslim töreninde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de hazır bulundu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Şeker personeline trafik eğitimi

Kayseri Şeker personeline trafik eğitimi

MSB: 'Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi'

MSB: “Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi”

Başkan İmamoğlu'na İKAF'22 daveti

Başkan İmamoğlu'na İKAF'22 daveti

Başkan Çolakbayrakdar: 'Tarihi değerlere değer katıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Tarihi değerlere değer katıyoruz'

Başkan Amca'nın tiyatro hediyesi çocukları mutlu etti

Başkan Amca'nın tiyatro hediyesi çocukları mutlu etti

Başkan Altun belediye personelinin kandilini kutladı

Başkan Altun belediye personelinin kandilini kutladı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş:' Faturalar şeffaf değil! Vatandaşın ödeyeceği bedel 2 katına çıkarıldı'

Milletvekili Ataş:' Faturalar şeffaf değil! Vatandaşın ödeyeceği bedel 2 katına çıkarıldı'

Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor

Berberler ve Kuaförler Odası seçime gidiyor

DAHA FAZLA
Kayserili atletler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü

Kayserili atletler Türkiye Şampiyonasından madalyayla döndü

Töre Cinayeti' davasında karar bozuldu

Töre Cinayeti' davasında karar bozuldu

Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor

Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor

Doç. Dr. Veli Berk: 'Kanser engellenebilecek bir hastalıktır'

Doç. Dr. Veli Berk: 'Kanser engellenebilecek bir hastalıktır'

Thiam'ın gelişi ertelendi

Thiam'ın gelişi ertelendi