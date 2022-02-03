Gurbetçi vatandaşlardan 80 akülü sandalye yardımı

İhtiyaç sahibi yürüme engelli vatandaşların elinden çalışmak için Hollanda’ya giden gurbetçiler tuttu. Bağışlanan paralarla alınan 80 akülü araç, Türkiye’ye gönderildi. Sandalyelerden 6 tanesi de Yeşilhisar ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim alındı.

Yahyalı'da sandalye teslim töreninde konuşan Yeşilhisar Müftüsü Mehmet Yürek, hayır sahibi vatandaşlara teşekkür etti. Yürek, “Bu soğuk kış gününde kardeşlerimizin yüreklerini ısıtan ve kalplere muhabbetle dokunan gurbetçi dostlarımızdan Allah razı olsun. 80 adet ihtiyaç sahiplerine gönderilen bu araçlar, çeşitli İllere dağıtılmak üzere teslim alındı. Belediyemizin tahsis ettiği araçla alınan araçlardan 6 tanesi de Yeşilhisar’daki ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek” diye konuştu.

Sandalye teslim töreninde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de hazır bulundu.