Günün kahramanı: Canı pahasına şiddet gören kadını kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gören kadını, bir vatandaş canı pahasına kurtardı. Çıkan arbedede aldığı bıçak darbesi ile kolundan yaralanan vatandaş, Kadını dövüyordu, dövdüm dedi.

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  • 05.09.2022 15:45
  • Güncelleme: 05.09.2022 15:59
Günün kahramanı: Canı pahasına şiddet gören kadını kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşından şiddet gören kadını, bir vatandaş canı pahasına kurtardı. Çıkan arbedede aldığı bıçak darbesi ile kolundan yaralanan vatandaş, "Kadını dövüyordu, dövdüm" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, O.Y. (30) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kız arkadaşını darp etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen ve kadının darp edildiğini gören E.B. (47), olaya müdahale etti. Bu esnada O.Y.’nin kendisine tepki göstermesi üzerine E.B., şahıs ile kavga etti. Çıkan kavgada koluna aldığı bıçak darbesine rağmen kadını kurtaran E.B., ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri de O.Y. ve kız arkadaşını karakola götürdü. Kolu kan içerisinde kalan E.B. de, olay anlatarak, "Kadını dövüyordu, dövdüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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