Güney Kore Büyükelçisi Lee Won-Ik: 'Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünebilirsiniz'

Kayseri'de Güney Kore kültürünü tanıtmak, Türkiye-Güney Kore ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Kore Kültür Günü' etkinliklerine katılan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Güneyimizde bulunan Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünürseniz anlamanız kolaylaşacaktır. Asıl başımızı ağrıtan kuzeyimizde bulunan baş belası Kuzey Kore dedi.

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  • 30.09.2022 15:31
  • Güncelleme: 30.09.2022 16:27
Güney Kore Büyükelçisi Lee Won-Ik: 'Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünebilirsiniz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Güney Kore kültürünü tanıtmak, Türkiye-Güney Kore ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ’Kore Kültür Günü’ etkinliklerine katılan Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, "Güneyimizde bulunan Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünürseniz anlamanız kolaylaşacaktır. Asıl başımızı ağrıtan kuzeyimizde bulunan baş belası Kuzey Kore" dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sultan Taşçı, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Kore kültürünün ülkemizde ilgi gören kültürler arasında yer aldığına dikkat çeken Taşcı, “Kore kültürü ile kendi kültürümüzün benzer pek çok yönü olduğunu da biliyorum. Kore popüler kültürü dünya genelinde olduğu gibi Türk gençleri arasında da büyük ilgi görmekte. Bugünkü etkinlikte Türkiye ve Kore ilişkileri konusunda seminer verecek olan Büyükelçi Won-Ik Lee’ye ve kıymetli sanatçılar ile etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

Büyükelçi Lee Won-Ik ise programda Türkiye- Kore ilişkileri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Büyükelçi Won-Ik, "Stratejik ortaklık dediğimizde geleceği beraber planladığımız, birlikte adım attığımız ortak anlamına geliyor. Sizce komşularınız ne kadar fazla? Bu komşularınız arasında ’kardeş’ olarak söyleyebileceğiniz kaç tane? Bu kardeşler arasından da çok yakın geçindiğimiz dostlar kaç tane? Bu dostlar arasında da zor zamanınızda yanınızda olan, geleceği birlikte planladığınız kaç tane dostunuz var? Bence bunların hepsini de ortak olarak barındıran Kore ve Türkiye olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi olduğunu ancak daha da ileri taşınabileceğini aktaran Lee Won-Ik, "Ekonomi anlamında işbirliğimizi artırarak güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İki ülkenin el ele verip işbirliği yapması, ekonomik ilişkilerimiz şu anda yeteri kadar büyük ama gitgide daha da büyüteceğimizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sınır komşularına da değinen Büyükelçi Won-Ik, "Güneyimizde bulunan Japonya ile Kore ilişkisini Türkiye ile Yunanistan ilişkisine benzer düşünürseniz anlamanız kolaylaşacaktır. Asıl başımızı ağrıtan kuzeyimizde bulunan baş belası Kuzey Kore. ’Neden bu kadar karmaşık bir yerdesiniz?’ diye düşünebilirsiniz. Bulunduğumuz konumların bizlere verdiği potansiyel gücün çok büyük olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından etkinlikte, ERÜ Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından Kore kültürüne ait kıyafetlerle dans gösterileri sunuldu. Etkinlik Kore’ye ait geleneksel müzik enstrümanları ile verilen konserle son buldu. Programa davetliler ve Kore Kültür Merkezi Müsteşarı Gihınğ Bak de katıldı.

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İHA

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