Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'un oğlu Kadir ve Gazeteci Recep Bulut'un kızı Pelinsu, dünya evine girdi.

PAYLAŞ
  • 05.11.2022 09:51
  • Güncelleme: 05.11.2022 11:09
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un oğlu Kadir ve Gazeteci Recep Bulut’un kızı Pelinsu, dünya evine girdi.

Kadir ve Pelinsu çiftinin düğününe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, protokol üyeleri ve çiftin yakınları katıldı.

Çiftin ilk dansının ardından nikahlarını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Protokol üyelerinin şahitlik ettiği nikah töreninin ardından evlilik cüzdanı, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından geline verildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uykusuzluğun sebebi vitamin eksikliği olabilir

Uykusuzluğun sebebi vitamin eksikliği olabilir

Cinayet şüphelisini '765 sayılı kanun' kurtarmış

Cinayet şüphelisini '765 sayılı kanun' kurtarmış

Türk Metal-Sen Kayseri Şubesi'nde genel kurul heyecanı

Türk Metal-Sen Kayseri Şubesi'nde genel kurul heyecanı

Şehir Hastanesi'nde ilk kez böbrek nakli yapıldı, sırada karaciğer var

Şehir Hastanesi’nde ilk kez böbrek nakli yapıldı, sırada karaciğer var

Kayseri'de 'Gençlik ve Aile Çalıştayı'

Kayseri’de ‘Gençlik ve Aile Çalıştayı’

Ümit Özdağ: 'Emperyalistler Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye'de iç savaş tezgahlamaya hazırlanıyor'

Ümit Özdağ: "Emperyalistler Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye’de iç savaş tezgahlamaya hazırlanıyor"

Çok Okunanlar
1
Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

Kedi Bacağı Festivali iptal edildi

2
Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

Kayserispor ile Galatasaray 43. randevuda

3
Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

Balık fiyatları, bollaştıkça düşecek

4
Kayseri Kitap Fuarı'na 300'den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

Kayseri Kitap Fuarı’na 300’den fazla yazar ve yayınevi katılıyor

5
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

6
Bölgenin en modern konseptli AVM'si Tuna Life Center açıldı

Bölgenin en modern konseptli AVM'si Tuna Life Center açıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri Bölge Karma ikinci maçını kazandı

Kayseri Bölge Karma ikinci maçını kazandı

Develililer Derneği'nde anlamlı etkinlik

Develililer Derneği'nde anlamlı etkinlik

DAHA FAZLA
Çopuroğlu: 'Kayseri Türkiye yüzyılına hazır'

Çopuroğlu: 'Kayseri Türkiye yüzyılına hazır'

Talas Belediyesinin Şeffaf Oda'sı Türkiye'ye örnek oldu

Talas Belediyesinin Şeffaf Oda'sı Türkiye'ye örnek oldu

Çilekte Marka Şehir Kayseri

Çilekte Marka Şehir Kayseri

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşümün Temeli Atıldı

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Kentsel Dönüşümün Temeli Atıldı

Yerli ve milli tramvay aracı Kayseri yollarında

Yerli ve milli tramvay aracı Kayseri yollarında