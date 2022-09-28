Gülsoy: “Karşımıza kardeşim de çıksa rakibimizdir”

Ekibiyle ilk günkü heyecanla bu şerefli göreve yeniden talip olduklarının anımsatan Gülsoy, “Biz bu seçimde geçtiğimiz seçimde olduğu gibi yine tulum çıkartacağız. Bizim kırmızı listemizin karşısına kim çıkarsa, bu bizim rakibimizdir. Kardeşim de olsa rakibimizdir” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) 1 Ekim’de yapılacak olan organ seçimleri öncesinde son meclis toplantısını gerçekleştirdi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Eylül ayı meclis toplantısına KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri Disiplin ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan meslek komiteleri seçimlerini anımsatarak, “Birlik ve beraberlik içerisinde yeni başarılara imza atmak için yeni dönemde de adayız. Yönetim Kurulu Başkanlığı içinde Adayımız; kariyer sahibi olan, kurumsal yapıyı çok iyi bilen ve uygulayan, liderlik vasıfları olan, şehrimizde tanınan, TOBB nezdinde de etkin çalışmalar yapan, üyelerimizle kesintisiz diyalog içesinde olan, görevini severek yapan Sayın Ömer Gülsoy’dur. Seçimdeki rengimiz de kırmızıdır” şeklinde konuştu.

‘ŞEHRİMİZİN EN BÜYÜK MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ’

53 aylık görev süresince gerçekleştirilen projeler ile yapılan yatırımlar ve seçim çalışmaları hakkında bilgi veren KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, “Ekonomik kriz, Pandemi, savaş gibi birçok zorlukla hep birlikte mücadele ettiğimiz gibi bu 4,5 yılda Kayseri Ticaret Odasının da birçok başarılara imza atmasını sağladık. A Sınıfı 5 yıldızlı Ticaret Odası unvanını aldık. Borçla devraldığımız odamızda içerisinde bulunduğumuz hizmet binasının borcunu bitirdik. İlk dijital odalardan biri olduk. Online belge hizmetlerimizi artırdık. E-ticaret ve e-ihracat konularında üyelerimizin ufkunu açarak dijital pazarlarda yer almalarını sağladık. Anadolu’da ilk kurumsal tahkim merkezi olan Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni kurduk. 125 kişilik hakem heyetimizle bugüne kadar 15 davayı çözüme kavuşturduk. Coğrafi İşaretli Ürünlerimizde de büyük bir başarıya imza attık. Odamıza ait olan 3 olan coğrafi işaretli ürün sayımıza 9 ürün daha ekleyerek 12’ye çıkardık. Pandemi döneminde sorunların yüzde 95’inde başarı sağladık. Sıkıntıları duyurmak için bağırmak çağırmak, işin özünde şov yapmak bizim işimiz değil. Bu bizim de tarzımız değil. Sosyal sorumluluk projelerine destek verdik. Tabii afetlerde yaraların sarılmasında öncülük ettik. Eğitime önem verdik. Öğrencilerimize tablet ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Her bir üyemiz adına 1 fidan sloganıyla Kayseri Ticaret Odası Hatıra Ormanımızı oluşturduk. Ortaklık kültürünün gelişmesi ve rol model olmak için Kayseri İleri Malzemeler Teknoloji firmasının 10 ortağından birisi olduk. Yalın üretim ve yine rol model olmak için Kayseri Model Fabrikamızı kurduk. Oda hizmet binamızın çatısına Güneş Enerji Sistemi kurduk. Bu sayede elektrik faturalarımızda ciddi oranda düşüş sağladık. Bütçesi 2 milyon lira olan E-Ticaret ve E-İhracat Projemizi hayata geçirdik. Bunun yanında Dijital Dönüşüm Projesi, Kurumsal Gelecek Projesi ve Kayseri Uluslararası Ticaret Merkezi projelerimizi de hizmetlerimize devam ettik. Bütün bu proje ve faaliyetleri meclis üyelerim, yönetim kurulum ve çalışma arkadaşlarımla birlikte hayata geçirdik. Birlikte başardık” ifadelerini kullandı.

KTO MESLEK KOMİTELERİ ve BAŞKANLIK SEÇİMİ

Konuşmasında oda seçimlerinin önemine de vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Meslek komitelerinde bütün firmalarımız temsil ediliyor. Meslek komiteleri içinden, organlarda görev yapacak temsilciler çıkıyor. Onay mercii Meclis, İcra organı Yönetim Kurulu. Bu organlar ne kadar uyum içerisinde çalışırlarsa o kadar başarılı sonuçlar alınıyor. Artık yeni bir sürece girdik. Seçim heyecanı başladı. 1 Ekim’de sandık başına giderek demokrasinin gereğini yapacağız. Biz ilk günkü heyecanla bu şerefli göreve yeniden talibiz. Aynı şevk ve azimle şehrimize, üyelerimize hizmet etmeye de hazırız. Diliyorum ki dostluk ve kardeşlik içerisinde seçimimizi tamamlayarak ve yeni bir döneme, ‘merhaba’ diyelim” diye konuştu.

‘KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA, BU BİZİM RAKİBİMİZDİR, KARDEŞİM DE OLSA RAKİBİMİZDİR’

1 Ekim’de yapılacak seçimlerde 41 komitenin tamamında çalışan arkadaşlarının olduğu ifade eden Gülsoy, “Komiteler içerisinde bizim oyumuzun rengi kırmızı. Komitelerin birkaçında 'bağımsız çıkacağım' diyen arkadaşlar var. Biz kimseye ‘çıkma’ demeyiz. Bizim 25 bin üyemizin içerisinde 16 bininin seçme ve seçilme hakkı mevcut. 'Ben de aday olacağım' diye çıkan olabilir. Bizim kırmızı listemizin karşısına kim çıkarsa, bu bizim rakibimizdir. Kardeşim de olsa rakibimizdir. Biz burada 4,5 yıldır görev yapıyoruz. Kim seçilirse seçilsin hepsini bağrımıza basarız ama bizim listenin karşısına kim çıkarsa şu an rakibimizdir. Ben kimseyi kendi listemin karşısına çıkarmam. Niye kendime rakip çıkartayım. Biz bu seçimde geçtiğimiz seçimde olduğu gibi yine tulum çıkartacağız. 41 listenin tamamını alacağız” şeklinde konuştu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy son olarak, bütün üyeleri 1 Ekim Cumartesi günü Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek meslek komiteleri seçiminde oy kullanmaya davet etti.