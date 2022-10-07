Grup Avenir'dan 3 farklı proje lansmanı

Grup Avenir, yeni projeleri Marvel 300, Neva 125 ve Via 138 projelerinin lansmanını yaparak örnek dairelerini tanıttı. Lansmanda açıklama yapan Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Farklı lokasyonlarda yeni projelerimiz devam edecek” dedi.

Hız kesmeden proje üretmeye devam ettiklerini söyleyen Serap Karabulut, “2002 yılında Fransa’da başladığımız bu yolculukta yerel ve küresel ölçekte çağdaş, sürdürülebilir ve insan odaklı projeler üreterek sektörde öncü olmak ve bu zaman sürecinde edindiğimiz tecrübeyle tasarımlarımızın işlevselliği, estetiği ve kalitesinden ödün vermeden projelerimize hız kesmeden devam etmeye çalışıyoruz. İç Anadolu Bölgesi’nde şu an için sadece Kayseri ve Yozgat Sorgun bölgesinde inşaatlarımız hız kesmeden devam ediyor. Biz Grup Avenir olarak istihdam sağlamaya, yeni projeler açıklamaya ve ekonomiye katkı sağlamaya hiç durmadan devam ediyoruz. Bugün burada lansmanımızı gerçekleştiriyoruz. Çok da özel bir güne denk geldi. Kayseri ve Yozgat Sorgun bölgesinde yaklaşık 4 yıllık bir süre içerisinde 16 farklı proje, 38 blok ve 120 villadan oluşan projelerimiz içerisinde bugün de yeni 3 farklı proje olan Marvel 300, Neva 125 ve Via 138 projelerimizin lansmanını yapmanın, örnek dairemizi müşterilerimizin beğenisine sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Karabulut, lansmanda müşterilerine ödeme imkanlarından faydalanma fırsatı sunduklarını söyleyerek, “Burada müşterilerimize kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kısa diyorum çünkü bu muhteşem projede yer almak, değeri her geçen gün artan konutlara sahip olmak ve en önemlisi de Grup Avenir ailesinde yer almaları için bütün misafirlerimizi örnek daireleri görmeleri için mutlaka bekliyoruz. Burada Marvel 300 projemiz yine Talas bölgesinde toplam 4 bloktan oluşan 284 konut ve 13 ticari alandan oluşmaktadır. Yine buraya yakın bir bölgede bulunan Hulusi Akar Bulvarı üzerinde bulunan Neva 125 projemiz var. Burada da 112 konut ve 13 ticari alanla müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Neva ve Marvel projelerimizde hem 2+1 hem de 3,5+1 seçeneği sunuyoruz. Burada da yine müşterilerimiz lansman fiyatlarından yararlanmak, ödeme imkanlarından faydalanmak isterlerse yine onlara da ayrıntılı bilgiler sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“2023 projelerimize odaklanıyoruz”

Bitirilen projelerin ardından 2023 yılındaki projelerine odaklandıklarını ve farklı lokasyonlarda yeni projeler üreteceklerini söyleyen Serap Karabulut, “Son olarak Talas bölgesi Yenidoğan Mahallesi’nde toplam 4 bloktan oluşan 120 konut ve 17 ticari alandan oluşan Via 138 projemizi de müşterilerimizin beğenisine sunarak, lansman fiyatlarından faydalandırabiliyoruz. Bu projelerin ardından biz Grup Avenir olarak 2023 projelerimize odaklanıyoruz. 2023 projelerimizde de çeşitlendirmemizi arttırıyoruz. Gesi Bağları 120 projemiz İldem bölgesinde oldukça talep görmüştü. Şu an villa sayımızı daha da arttırarak semt olarak da farklı lokasyonlara açılmayı planladık. Bunun için Çay Bağları’nda 24 villa, Altınoluk bölgesinde 100 villa, Eğribucak Mahallesi’nde toplam 38 villa ile müşterilerimize daha geniş çerçeveli villalar sunmaya da devam edeceğiz. Villaların dışında yine farklı lokasyonlarda Yıldızevler bölgesinde toplam 450, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 250, Konaklar bölgesinde 150 ve son olarak Kertmeler bölgesinde 80 adet proje ile de müşterilerimize hizmet vermeye ve yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.