Görsel şölene rüzgar engeli

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

PAYLAŞ
  • 21.09.2022 09:57
  • Güncelleme: 21.09.2022 09:57
Görsel şölene rüzgar engeli
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya’da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu bugün yapılamadı. Nevşehir’in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan peş peşe yükselerek peribacaları ve kapalı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sağlayan sıcak hava balon uçuşları iptal edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminleri sonrasında, Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya’da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Balon turlarının iptal olduğunu söyleyen Sıcak Hava Balon Pilotu Esma İlçi, “Rüzgarın hızının yüksek olmasından dolayı balon uçuşları iptal oldu. Kapadokya bu görsel şölenden mahrum kaldı. Müşterilerimiz de Kapadokya’yı gökyüzünden seyretmek için umutla gelmişti. Bir sonraki gün inşallah uçarız” şeklinde konuştu.

Görsel şölene tanıklık etmek için gelen Volkan Özden de yaptığı açıklamada, “Balonların hava şartlarından dolayı havalanmadığını söylediler. Biz buraya sabah saat 5’te geldik. Balonlar uçmadığı için mutsuz olduk” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
450 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelediler, silahlı saldırganı enselediler

450 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelediler, silahlı saldırganı enselediler

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük mazbatasını aldı

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektörlük mazbatasını aldı

Trafik ışıklarında görme engelliler için sesli sistem

Trafik ışıklarında görme engelliler için sesli sistem

ERÜ Rektörü Fatih Altun, Rektörlük mazbatasını aldı

ERÜ Rektörü Fatih Altun, Rektörlük mazbatasını aldı

Balık tüketimi yoğun ilgi görmüyor

Balık tüketimi yoğun ilgi görmüyor

Başkan Büyükkılıç'a 'Ulaşım' sunumu

Başkan Büyükkılıç'a 'Ulaşım' sunumu

Çok Okunanlar
1
Okul servis ücret tarifesi belli oldu

Okul servis ücret tarifesi belli oldu

2
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'

Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'

Eşi ve üvey kızının boğazını kesen şahsa ceza yağdı

Eşi ve üvey kızının boğazını kesen şahsa ceza yağdı

DAHA FAZLA
Yahyalı Belediyesi, Çavdaruşağı Mahallesi'ndeki hizmetlerin açılışını yaptı

Yahyalı Belediyesi, Çavdaruşağı Mahallesi'ndeki hizmetlerin açılışını yaptı

Kayserispor'da izin bitti

Kayserispor’da izin bitti

Alzheimer hastalarına 'özel proje'

Alzheimer hastalarına 'özel proje'

Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan uyardı: 'Alzheimer eşyaların yerini bulamamayla başlıyor'

Nöroloji Uzmanı Dr. Güven Arslan uyardı: 'Alzheimer eşyaların yerini bulamamayla başlıyor'

Kuvvetli yağışa dikkat

Kuvvetli yağışa dikkat