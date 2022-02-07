Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunun Şubat ayı istişare toplantısı yapıldı

5 Şubat Cumartesi günü yapılan kahvaltılı toplantıya Bozok Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ve yönetimi, Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş ve yönetimi, bağlı kuruluşlarının temsilcileri ve davetli olarak Kayseri İl Kültür Müdürü Dr. Şükrü Dursun katıldılar.

Yoğun bir katılımın olduğu istişare toplantısında

a) Afganistan'a gönderilen iyilik treni

b) Orta dereceli okullarda Ocak ayında tamamlanan seçmeli ders tercihi

c) Yoğun kar yağışının şehir ve kırsalda hayata etkileri

d) Artan hayat pahalılığı ve elektrik faturalarındaki düzenlemeler

e) Sert geçen Kış mevsiminde gariban ve Dar gelirli vatandaşların odun kömür ve diğer ihtiyaçlarına katkı için yapılacak çalışmalar

f) Kurumların kültür ve eğitim programlarının tanıtımı ve davetleri gibi konular görüşüldü, kararlar alındı, davetler yapıldı.

Programa davetli olarak katılan İl Kültür Müdürü Dr. Şükrü Dursun, davet için Gönüllü Kültür Kuruluşlarına ve Bozok derneğine teşekkür etti. İl Kültür Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler veren Dursun, Sivil kurumların kültür faaliyetlerine destek vermekten memnun olacaklarını bildirdi. Dursun Kayseri'nin tarihi miraslarından Kaniş Karumun Ören yerini kazı rehberleri eşliğinde ziyarete Gönüllü kuruluşları davet etti.

Gönüllü Kültür Kuruluşları Şubat ayı toplantısının ev sahibi Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, davete icabetleri için Gönüllü Kuruluşların temsilcilerine ve İl Kültür Müdürü Dr. Şükrü Dursun'a teşekkür etti. Şubat ayı istişare toplantısı Gönüllü Kuruluşlar yönetim kurulu üyesi Ahmet Yurtlu'nun Kurul üyeleri, Bozok Derneği ve Dr. Şükrü Dursun'a teşekkürü ve Çektirilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.

