Gön Han'da Tarih ve Bugün Yeniden Buluşacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı birçok hizmet içerisinde en çok heyecan duyduğu projenin Gön Han restorasyon ve yenileme çalışması olduğunu söyledi.

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  • 26.08.2022 10:59
  • Güncelleme: 26.08.2022 17:53
Gön Han'da Tarih ve Bugün Yeniden Buluşacak
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı birçok hizmet içerisinde en çok heyecan duyduğu projenin Gön Han restorasyon ve yenileme çalışması olduğunu söyledi.

Restorasyon ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Gön Han’ın yeniden hayata kazandırılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak birçok farklı hizmeti Melikgazi’mize kazandırıyoruz. Bunlar içerisinde bizi en çok heyecanlandıran bir projemiz var. Melikgazi’mizin son birkaç yıl içerisinde yapmış olduğu en önemli projelerinden biri. Vezirhan ile Kapalıçarşı arasında bulunan Gön Hanı’nın restorasyon çalışmalarına başladık. Gön Han’ımız Mehmet Paşa tarafından tam 521 yıl önce yapılmış. Burada Gön Hanı’ndan daha önce yapılmış olan Güngörmezler mescidimiz var. 1700’lü yılların sonrasında ise Vezir Han’ı yapılıyor. Buradaki kaçak yapılaşmaları, hafriyatları ve daha birçoğunu temizledik. İki üç metre aşağısında hanın izleri ortaya çıktı. 7 farklı tasarımı olan bu projemizin röleve restorasyon projesi yapılıyor. Yakında da buranın ihalesini yaparak, projemizin çalışmalarına başlayacağız inşallah. Önümüzdeki sene burayı bitirip açılışını yapmak istiyoruz. Gön Han projemiz Kayseri’ye yeni bir değer katacak ve turistlerin uğrak noktası olacak. Kapalı Çarşı’mıza ek bir alan olarak katılacak Gön Han’ın içerisinde kültürel faaliyetlerin yanında sosyal alanlarda bulunacak. Tarih ve bugün yeniden buluşacak. Her köşesi ecdadın eserleriyle dolu Melikgazi’de tarihe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burayı tamamladığımız zaman Kayserimizin güzelliklerine güzellik ekleyeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

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İHA

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