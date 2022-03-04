Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir: “Sigara kullanımı kanser ve kalp krizini tetikliyor”

Radar Radyo ve KayseRadar’da ortak yayınında Gizem Gerçel’in sunduğu ‘Doktorunuza sorun’ programında bu hafta ‘Yeşilay özel yayın’ gerçekleştirildi. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Eda Nur Aydın ve Tekden Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir’in konuk olarak katıldığı programda bağımlılık konuşuldu.

‘SİGARAYI BIRAKTIRDIĞIM HASTALARDA DEDEMİN YANIMDA OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM’

Sigara kullanımının kalp krizi riskini tetiklediğini belirten Uzman Dr. Fatma Özdemir, sigara bağımlılığını konuşurken her zaman dedesinin aklına geldiğini anlattı. Dedesini sigaraya bağlı akciğer kanserinden kaybettiğini belirten Özdemir, “Sigara bağımlılığı dediğiniz zaman saatlerce konuşabilirim, çünkü dedemi uzun mücadeleler sonucunda akciğer kanserinden kaybettim. Ben Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencisiyken kalp krizi geçirdi. Sigara içenler bu diyaloğu tanıdık bulacaklardır. Kalp krizi geçiriyor ve biz de anjiyo olmasını bekliyoruz o sırada. Bana bir şey diyemediği için ‘Anneanneni çağırır mısın?” dedi. Acile 1 kişi alınıyordu. Anneannem geldi ona dedi ki, “Arabanın arkasında ceketimi koltuğa astım, ceketin iç cebinde çakmakla sigara duruyor. Onları getir. Kantinden de bana 1 bardak çay ve poğaça al” Anjiyoya girmeden çay, poğaça ve sigara yapacak yani. Sigarayı anjiyo sonrasında bırakmıştı. Ben dönem 4 öğrencisiyken maalesef 3-4 yıl sonra tekrar başladı. Bundan 4-5 ay sonra da akciğer kanseri tanısı kondu. Bu konu benim hastalarıma da uyarı olsun. 4-5 ay önce sağlam bir akciğer görünüyordu. KOAH’ı vardı evet ancak doktor kontrolündeydi ve kitle 9 santimetreye ulaşmış. Bırakmıştı demek ki bırakabiliyordu da. Tekrar başladığında tabi ki eski birikimler hızlı bir şekilde geri döndü. Maalesef mezuniyetimi göremedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak da hiç aklımda yoktu ama nasip böyleymiş. Her sigarayı bıraktırdığım hastada dedemin yanımda olduğunu hissediyorum” diye konuştu.

