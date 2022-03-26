Göçük altında kalan işçi 9 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çinko madeninde meydana gelen göçük altında kalan işçi, yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Delikkaya Mahallesi’nde bir çinko madeninde sabah saatlerinde göçük yaşandı. Göçük altında kalan 2 kişiden Mustafa Kayadelen’in (36) cansız bedeni madenden çıkartıldı. AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri göçük altındaki diğer işçi Murat Erdil’i kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren çalışması sonrasında Murat Erdil’e sağ olarak ulaşıldı. Erdil, madenden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.