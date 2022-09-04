Glütensiz Kafe 1 yılda 73 bin kişiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın insan ve sağlık odaklı projesi olan Glütensiz Kafe, 1 yılda 73 bini aşkın ziyaretçi ile buluştu.

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  • 04.09.2022 12:58
  • Güncelleme: 04.09.2022 14:41
Glütensiz Kafe 1 yılda 73 bin kişiyi ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insan ve sağlık odaklı projesi olan Glütensiz Kafe, 1 yılda 73 bini aşkın ziyaretçi ile buluştu.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Tuna Caddesi’nde 2 Eylül 2021’de resmi açılış töreni ile halkın hizmetine sunulan Glütensiz Kafe’ye ilgi her geçen gün artıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, dışarıya bağımlı kalmadan glütensiz tüm ürünlerin kendi üretimi olan ve İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek kafe olan Glütensiz Kafe’ye 1 yılda 73 bin kişiyi aşkın vatandaş, hem alışveriş yaptı hem de sağlıklı yemeklerin tadına baktı. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve takdir toplayan Glütensiz Kafe’nin personeli de glütensiz beslenen kişilerden seçildi. Kafede uzman bir diyetisyen tarafından kafeye gelen glütensiz beslenen misafirlere ücretsiz glüten ve çölyak ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verilirken, kafede çölyakla ilgili ürünlerinin tamamı yer alıyor.

Kayseri’de 6 bin civarındaki çölyaklı vatandaşın yanı sıra sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih eden tüm vatandaşlara hitap eden Glütensiz Kafe, pek çok gıda ürünüyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

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İHA

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