Girdikleri evde dehşeti yaşattılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde maske ile girdikleri evde yaşayan 1 kişiyi ağır yaralayarak 5 kişiyi gasp eden 6 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

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  • 22.03.2022 13:59
  • Güncelleme: 22.03.2022 16:36
Girdikleri evde dehşeti yaşattılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde maske ile girdikleri evde yaşayan 1 kişiyi ağır yaralayarak 5 kişiyi gasp eden 6 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ellerinde bıçaklar olan 6 kişilik maskeli bir grup, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların yaşadıkları eve geldi. Maskeli şahıslardan biri ikamette bulunan A.W.E.’yi sırtından bıçakla ağır yaralarken, evde bulunan M.K. (32), A.R. (24), A.R.D. (30) ve H.A.’nın (20) da ellerini bağlayarak alıkoydu. Maskeli 6 şahıs, daha sonra evde bulunan 5 bin TL parayı, cep telefonlarını, kimlik ve şahısların pasaportlarını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.W.E, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu N.S. (21), M.G. (26), N.R. (18), M.D. (27), M.Y. (21) ve H.Y.’yi (22) Kocasinan ilçesinde bulunan Sanayi Mahallesi’nde yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

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