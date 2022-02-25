Gıda enflasyonu şubat ayında yüzde 66’yı aştı

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat verilerini duyurdu. Araştırma sonuçlarına göre Ankara'da mutfak enflasyonu aylık yüzde 7,12; yıllık olarak ise yüzde 66,38 olarak gerçekleşti. Gıda ürünleri; un, yumurta, yeşil mercimek, yeşil ve siyah zeytin, reçel, pekmez, baharatlar ile meyve-sebzelerdeki fiyat artışları 14 Şubat itibariyle raflara yansıyan KDV indiriminin etkisini bertaraf ederek gıda enflasyonunun bu ayda da yükselmesine neden oldu.

AÇLIK SINIRI 4 BİN 500 TL’Yİ AŞTI

Türk-İş araştırmasının 2022 Şubat ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da açlık sınırı 4 bin 552 lira 56 kuruşa çıktı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı da (yoksulluk sınırı) 15 bin 139 lira 90 kuruşa, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 5 bin 969 lira 80 kuruşa yükseldi.