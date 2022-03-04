Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran: “Her kilolu insana tüp mide ameliyatı uygulanmaz’"

Obezite, son zamanlarda yaygın bir hastalık durumuna gelmeye başladı. Kadınlarda yüzde 40 oranında, erkeklerde ise yüzde 25 oranında rastlanıyor. Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran konuyla ilgili bilgiler vererek, tüp mide ameliyatının yapılması için gerekli kriterler olduğunu belirtti.

‘HER KİLOLU BİREYE AMELİYAT UYGULANAMAZ’

Tüp mide ameliyatının kriterleri olduğunu ve normal kilosundan bir miktar fazla kilosu olan kişilere uygulanmadığını söyleyen Duran, “Obezite çağın hastalığı olmaya başladı. Vücudumuzdaki aşırı yağların depolanması diyebiliriz. Vücudumuza aldığımız kalori miktarının, günlük harcadığımız kalori miktarından fazla geldiği zaman vücutta yağ olarak depolanması şeklinde oluşuyor. Obezite, Türkiye’deki oranı bayanlarda yaklaşık yüzde 40’a kadar varıyor. Erkeklerde ise yüzde 25 oranında görülüyor. Obezite tedavisinde önceliğimiz ameliyat değil ancak gelen hastalar defalarca diyet denemiş, spor yapmış ve başka yöntemler denemişler ama çözüm bulamamışlar, kalıcı olarak kilo veremeyen hasta grubu diyoruz biz bu gruba, bu kişilere ameliyat uyguluyoruz. Bunlarda da ideal kilosundan 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo fazla olan insanlara bu ameliyat yapılmıyor. Kimlere yapılır dediğimiz zaman, vücut kitle endeksi dediğimiz bir olay var. Obezitenin tanısı da bu şekilde konuyor. Vücut ağırlığını kilogram cinsinden boyumuzun karesine bölüyoruz. Vücut kitle endeksi 30’u geçiyorsa obez bir hasta, 35’i geçiyorsa ikinci derece obez oluyor, 40’ı geçiyorsa da üçüncü derece obez sınıfına giriyor. İkinci derece obez sınıfındaki hastalarda ek bir hastalık varsa (tansiyon, şeker, kolestrol, bel fıtığı) bu hastalar ameliyat olabilir. 40’ı geçenlerde ise herhangi bir ek hastalık taşımadan ameliyat olabilirler” diye konuştu.

‘AMELİYAT SONRASI HASTA DİKKATLİ OLMAZSA OLUMSUZ SONUÇ ALINABİLİR’

Tüp mide ameliyatı sonrasında hastanın beslenme şekline ve yaptığı aktivitelere dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Duran, “Ameliyat sürecinde, hastanemizde genel kapsamda detaylı testler yapıyoruz. Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, Ultrason, Endoskopi, EKO, kan, hormon tetikleri detaylı olarak araştırıldıktan sonra hastanın genel anestezi riski belirlendikten sonra ameliyat için bir engel tespit edilmezse yapılabiliyor. Yaklaşık 40-45 dakika süren ameliyatta hasta toplam 4 gün kadar hastanede kalıyor. Ameliyat sonrası süreçte ise takiplerde hastaların yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor. Beslenme alışkanlıkları gibi şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Diyetisyen eşliğinde de kontrolleri yapılıyor. Bu ameliyat yardımcı bir yöntemdir. Dolayısıyla hastanın doğru beslenme, spor aktiviteleri gibi şeyleri düzenli yaptığı zaman başarı kaçınılmazdır ancak bunlara uyum sağlanmazsa olumsuz sonuçlar alınabilir” şeklinde konuştu.

