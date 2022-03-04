Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran: 'Her kilolu insana tüp mide ameliyatı uygulanmaz''

 Obezite çağımızın yaygın hastalığı haline gelmeye başladı. 4 Mart Dünya Obezite Günü olması sebebiyle de Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran, tüp mide ameliyatının hangi hastalara uygulanabileceğini ve tedavi sonrası süreçlerden bahsetti.

PAYLAŞ
  • 04.03.2022 15:21
  • Güncelleme: 04.03.2022 15:21
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran: 'Her kilolu insana tüp mide ameliyatı uygulanmaz''

Obezite, son zamanlarda yaygın bir hastalık durumuna gelmeye başladı. Kadınlarda yüzde 40 oranında, erkeklerde ise yüzde 25 oranında rastlanıyor. Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran konuyla ilgili bilgiler vererek, tüp mide ameliyatının yapılması için gerekli kriterler olduğunu belirtti.
‘HER KİLOLU BİREYE AMELİYAT UYGULANAMAZ’
Tüp mide ameliyatının kriterleri olduğunu ve normal kilosundan bir miktar fazla kilosu olan kişilere uygulanmadığını söyleyen Duran, “Obezite çağın hastalığı olmaya başladı. Vücudumuzdaki aşırı yağların depolanması diyebiliriz. Vücudumuza aldığımız kalori miktarının, günlük harcadığımız kalori miktarından fazla geldiği zaman vücutta yağ olarak depolanması şeklinde oluşuyor. Obezite, Türkiye’deki oranı bayanlarda yaklaşık yüzde 40’a kadar varıyor. Erkeklerde ise yüzde 25 oranında görülüyor. Obezite tedavisinde önceliğimiz ameliyat değil ancak gelen hastalar defalarca diyet denemiş, spor yapmış ve başka yöntemler denemişler ama çözüm bulamamışlar, kalıcı olarak kilo veremeyen hasta grubu diyoruz biz bu gruba, bu kişilere ameliyat uyguluyoruz. Bunlarda da ideal kilosundan 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo fazla olan insanlara bu ameliyat yapılmıyor. Kimlere yapılır dediğimiz zaman, vücut kitle endeksi dediğimiz bir olay var. Obezitenin tanısı da bu şekilde konuyor. Vücut ağırlığını kilogram cinsinden boyumuzun karesine bölüyoruz. Vücut kitle endeksi 30’u geçiyorsa obez bir hasta, 35’i geçiyorsa ikinci derece obez oluyor, 40’ı geçiyorsa da üçüncü derece obez sınıfına giriyor. İkinci derece obez sınıfındaki hastalarda ek bir hastalık varsa (tansiyon, şeker, kolestrol, bel fıtığı) bu hastalar ameliyat olabilir. 40’ı geçenlerde ise herhangi bir ek hastalık taşımadan ameliyat olabilirler” diye konuştu.
‘AMELİYAT SONRASI HASTA DİKKATLİ OLMAZSA OLUMSUZ SONUÇ ALINABİLİR’
Tüp mide ameliyatı sonrasında hastanın beslenme şekline ve yaptığı aktivitelere dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Duran, “Ameliyat sürecinde, hastanemizde genel kapsamda detaylı testler yapıyoruz. Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, Ultrason, Endoskopi, EKO, kan, hormon tetikleri detaylı olarak araştırıldıktan sonra hastanın genel anestezi riski belirlendikten sonra ameliyat için bir engel tespit edilmezse yapılabiliyor. Yaklaşık 40-45 dakika süren ameliyatta hasta toplam 4 gün kadar hastanede kalıyor. Ameliyat sonrası süreçte ise takiplerde hastaların yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor. Beslenme alışkanlıkları gibi şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Diyetisyen eşliğinde de kontrolleri yapılıyor.  Bu ameliyat yardımcı bir yöntemdir. Dolayısıyla hastanın doğru beslenme, spor aktiviteleri gibi şeyleri düzenli yaptığı zaman başarı kaçınılmazdır ancak bunlara uyum sağlanmazsa olumsuz sonuçlar alınabilir” şeklinde konuştu. 
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Kayseri’de tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Sanayicinin su faturalarına da KDV indirimi

Sanayicinin su faturalarına da KDV indirimi

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Bahar dönemi spor okulları kayıtları başladı

Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi

Kocasinan'dan Cırgalan'a modern aile sağlığı merkezi

Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor

Eşler arası 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması başlıyor

Başkan Büyükkılıç: 'Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız'

Başkan Büyükkılıç: 'Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran: 'Her kilolu insana tüp mide ameliyatı uygulanmaz''

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Duran: “Her kilolu insana tüp mide ameliyatı uygulanmaz’"

Bağımlılıkla mücadele YEDAM'la mümkün

Bağımlılıkla mücadele YEDAM’la mümkün

DAHA FAZLA
Kazım Yücel: 'Sahabiye Mahallesi'nde pazar yeri sorunu var'

Kazım Yücel: “Sahabiye Mahallesi’nde pazar yeri sorunu var”

Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Kayseri'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Tomarza'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Milletvekili Ataş:'Bu ihanettir!'

Milletvekili Ataş:'Bu ihanettir!'

'Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor'

'Yüksek girdi fiyatları çiftçinin üretimine engel oluyor'