Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Sınavlara 5 dakika mola' etkinliği

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Hunat Hatun Kız Yurdunda finallere çalışan öğrencilere 'Sınavlara 5 dakika Mola' etkinliği kapsamında ikramlarda bulundu.

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  • 21.01.2022 16:45
  • Güncelleme: 21.01.2022 17:24
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden 'Sınavlara 5 dakika mola' etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Hunat Hatun Kız Yurdunda finallere çalışan öğrencilere “Sınavlara 5 dakika Mola” etkinliği kapsamında ikramlarda bulundu.

Final haftası münasebetiyle sınavlara çalışan öğrencilere sınav stresinden uzaklaşması, moral ve motivasyonunun artırılması ve sınavlara daha iyi hazırlanmaları amacıyla “Sınavlara 5 Dakika Mola” etkinliği kapsamında ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte açıklama yapan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı “Yurtlarımız öğrencilerimiz için sadece barınma yeri olmamakla birlikte öğrencilerimizin moral ve motivasyonu bizim için çok önemli. Hunat Hatun yurdumuzda final haftasında sınavlara yoğun programda çalışan öğrencilerimiz ile sınav stresinden uzaklaşmaları, moral ve motivasyonlarının yükselmesi amacıyla Sınava 5 Dakika Mola diyerek sohbet ettik. Öğrencilerimizin memnuniyeti için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızı kullanıp çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikten memnun kalan öğrenciler de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya teşekkür etti.

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İHA

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