Gençlik projeleriyle ödül alan Büyükşehir'den 'önce gençler' diyen eğitim faaliyetleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) mesleki eğitim ve kurslarının yanı sıra liselerde öğrencilere yönelik eğitici seminerler düzenlemeye devam ediyor.

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  • 18.10.2022 12:23
  • Güncelleme: 18.10.2022 14:48
Gençlik projeleriyle ödül alan Büyükşehir'den 'önce gençler' diyen eğitim faaliyetleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) mesleki eğitim ve kurslarının yanı sıra liselerde öğrencilere yönelik eğitici seminerler düzenlemeye devam ediyor.

Değer Gençlik projesi ile Tam Göre Festival etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, eğitim alanında önemli hizmetleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kurslarda öncü kuruluşu KAYMEK, binlerce vatandaşa dokunan eğitimlerinin yanı sıra seminerler, atölye faaliyetleri ve etkinliklerini de sürdürüyor. Büyükşehir KAYMEK, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman eğitmenleri tarafından Özvatan’da düzenlediği seminerlerle öğrencilerle buluştu. Özvatan Çok Programlı Lisesi ve Duran Yangın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen ‘Geleceğimi Planlıyorum’ seminerinde uzman eğitmenler öğrencilere, mesleki çeşitlilik, etkili ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi, kaynak yönetimi ve alan yönetimi konularında eğitim verdi. Medya ve İletişim Uzmanı Fatma Kırıcı ve Uzman Aile Danışmanı Gökçe Çiçek İlhan tarafından verilen seminer, öğrencilerin beğenisini toplarken, seminerin kendilerine önemli bir katkı sağladığını dile getiren öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, öğrencinin yanında yer alan eğitim faaliyetleri ve eğitime destekleri dolayısıyla teşekkür ettiler.

Diğer taraftan gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini önceleyen bir yaklaşımla faaliyetlerini çeşitlendiren KAYMEK, son olarak Büyükşehir’in ödüllü projesi Değer Gençlik faaliyetleri çerçevesinde Gençlik Merkezi’nde verimli ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirmişti.

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İHA

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