Genç MÜSİAD Kayseri'de bayrak değişimi

Genel kurula Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Nergis, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yunus Furkan Abdal, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı.

Genç MÜSİAD Kayseri İl Başkanlığı görevini yürüten Kadir Andaç, burada yaptığı konuşmada "Bugün genel kurulumuzda, Osman Hızal başkanımızdan emanet olarak devraldığım Başkanlık görevimi devrediyorum. Hizmeti geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Görev Süremiz boyunca bizlere her zaman dostluğuyla ve liderliğiyle önder olan kıymetli Yunus Furkan Akbal başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak, yeni il yönetimine başarılar diledi.

Görevi Andaç'tan devralan yeni il başkanı Hacı Mustafa Yelkenlioğlu ise, "Amacımızın, şehrimize, aynı davada yolculuk ettiğimiz kardeşlerimize ve tabii ülkemize sadece ticari alanda değil, bununla birlikte sosyal, kültürel, ve elimizden gelen, akıl ve alın terimizin her zerresini bu yolda harcayarak nitelikli, katma değeri yüksek ve en önemlisi de gönüllere dokunan, orada yer edinen ve her daim hatırlanan işler yaparak üstümüze düşeni yapmak olacaktır. Birlikte düşünerek, birlikte öğrenerek, birlikte çalışarak insana yatırım yapan bir misyonla aldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşıyarak; aynı şekilde görev süremiz dolduğunda da bu emaneti bir başka kardeşimize devretmenin farkındalığıyla bugün görevimize başlıyoruz" diye konuştu.

"GENÇLİK MÜSİAD'TIR, MÜSİAD GENÇLİKTİR"

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise, derneğin genç kadrolarına başarılar dileyerek, "Bugüne kadar gösterdiği özveri ve çalışmalarından dolayı Kadir başkana çok teşekkür ediyorum. Kongremizde yeni görev üstlenecek Mustafa başkana ve arkadaşlarımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum. 'Gençlere yatırım, geleceğe yatırım' düşüncesi içerisinde olan MÜSİAD, Sivil Toplum Kuruluşu organları içerisinde gençlere yer vermekte ve aktif olarak çalışmalara katılmalarını sağlamaktadır.

Böylesine etkin bir kuruluşun çatısı altında bulunan Genç MÜSİAD;

genç kimliğinin, dinamizminin iş hayatına yansıtılmasında önemli roller üstlenmektedir" şeklinde konuştu.

Akmermer, konuşmasının devamında, "Gençlik, MÜSİAD’tır. MÜSİAD, gençliktir. Genç MÜSİAD, Medeniyet Davamızı gerçekleştirme yolunda atılmış güçlü adımlardan biridir. Siz genç arkadaşlardan isteğimiz; memleketimizin değerlerine sahip çıkarak, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için meşru ve uygulanabilir olan gelecek planlarınızı belirlemeniz ve bu yolda basiretli olarak ilerlemenizdir. Bir film kadar kısa ve hızlı geçen zamanı ve dünyanın en büyük hazinesi olan ömrünüzü en verimli şekilde geçirmenizi temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından genel kurul, çeşitli plaket takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.