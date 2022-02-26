Genç kadın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybetti

Genç kadın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybetti, cinayetin fail yada failleri aranıyor.

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  • 26.02.2022 00:40
  • Güncelleme: 26.02.2022 00:40
Genç kadın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Genç kadın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybetti, cinayetin fail yada failleri aranıyor.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Durumundan endişelenen yakınları 24 yaşındaki Duriye Taşdelen’in evine gitti. Eve girdiklerinde genç kadını kanlar içerisinde buldular. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan kadının vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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