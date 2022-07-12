Genç itfaiyeci kansere yenik düştü

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde bulunan Ahi Evran Lisesi İtfaiye Bölümü ilk mezunlarından biri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye stajerlerinden birisi olan Enes Efe 22 yaşında vefat etti. Kanser tedavisi gören Enes Efe, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Efe'nin cenazesi bugün Yeşilhisar Kovalı köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında Kovalı Köyü Mezarlığına defnedildi.