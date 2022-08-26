Gelinlikçi Ali Mor, “Gelinlik fiyatları arttı, talep düştü”

Artan maliyetler nedeniyle gelinlik fiyatlarının da yükseldiğini belirten gelinlik satan esnaf Ali Mor, önceki seneye göre taleplerde düşüş olduğunu söyledi.

Düğün sezonu başlamasıyla evlenecek çiftler düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Kayseri’de gelinlik esnafı Ali Mor, her yıl farklı modeller çıktığını ve ekonomik sıkıntıdan dolayı gelinliğini satmak için kendisine başvuranların olduğunu söyledi.

‘GEÇEN SEZON PANDEMİ KAYNAKLI YOĞUNLUK VARDI’

Geçen yıl yaşanan yoğunluğun pandemi sebebiyle düğününü erteleyenlerin hazırlığı olmasını dile getiren esnaf Mor, “Bu sezon geçen yıla göre daha az ilgi var. çünkü pandemiden dolayı bir yoğunluk vardı. Artık düğün yapmak da zor, gelinlikten öte konut gibi birçok önemli ihtiyaç var. Gelinlik maliyetleri de oldukça fazla, insanlar sadece gelinlik giymiyor; giriş elbisesi, bindallı, kına kıyafeti gibi birçok masraf var. Ekonomik durumdan dolayı bazı vatandaşlar yalnızca nikah salonunda işi bitirmeyi düşünüyorlar, az maliyetli düğün yapayım düşüncesindeler” diye konuştu.

Gelinlik alım sürecinde izlenen yolu anlatan esnaf Mor, “Randevulu müşterilerimiz de var, gün içinde gelen gezici müşterilerimiz de var. Gelinlik almak uzun bir süreç, beğenirlerse ödemeyi yapıyorlar bizler de düğün tarihi yaklaşınca provaya alıyoruz. 1-2 hafta sonra da gelinliklerini teslim ediyoruz. Bir insana bir işi beğendirmek zor iş. Gelinlik dediğimiz şey hafif bir eşya değil, bazı gelin adayları tek seferde beğeniyor bazıları ise 20 defa da beğenemiyor. Gelinlik sektörü her sene değişkenlik gösteren bir sektör. Her yıl farklı modeller çıkıyor” ifadelerini kullandı.

‘EKONOMİK SIKINTIDAN ÖTÜRÜ GELİNLİKLERİNİ SATMAK İSTEYENLER VAR’

Ekonomik sebeplerden dolayı giydiği gelinliği satmak için kendisine başvuranlar olduğunu ifade eden Mor, “Ekonomik durumdan ötürü bize gelip gelinliğini satmak isteyenler oluyor. Ellerinde tutunca bir anlamı olmadığını anlamış oluyorlar. Eski sezon ürünü kimse almaz, bu işi yapanlar var ancak çoğu kişi kabul etmiyor. Gelinlik kiralarken sözleşme yapıyoruz. Kiraya verdiğimiz takdirde gelinliğe herhangi bir zarar gelirse, ürünün satılığa döneceğine dair anlaşma yapıyoruz. İnsanlar bunu bilerek kiralama yapıyor. Kış sezonu Kayseri için çok fazla hareketli geçmiyor” şeklinde konuştu.

Gelinlik maliyetleri ise ortalama şu şekilde;

Gelinlik kiralama maaliyeti: 3.000 ila 30.000 lira arasında,

Gelinlik satın alma maliyeti: 30.000 ila 50.000 bin lira arasında değişiyor.