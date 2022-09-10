Geleneksel Yamula Patlıcan festivali yapıldı

Geleneksel Yamula Patlıcan festivali düzenlendi. Yapılan etkinlikte Yamula patlıcanının tanıtımı yapıldı. Daha sonra festival konserlerle devam etti. 

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  • 10.09.2022 23:04
  • Güncelleme: 10.09.2022 23:04
Geleneksel Yamula Patlıcan festivali yapıldı

Geleneksel Yamula Patlıcan tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, “Kitaplarda Anadolu ve Anadolu’nun köyleri diye geçtiği zaman oradaki insanların samimiyeti, misafirperverliği, dürüstlüğü hep anlatılır. Buna bir örnek verin derseniz. Yamula derim. Her zaman bize kapınızı açarsınız. Bizde buraya evimiz diye geliriz. Her gittiğimiz yerde Kayseriliyiz derken övünerek söylüyoruz. Hemşerilerimizin çalışkanlığıyla övünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin kültürel bakımda yeterli alt yapıya sahip olduğunu söyleyen Milletvekili Yıldız, “Her yıl olduğu gibi geleneksel hale gelen ve birbimizle hemhal olduğumuz, muhabbet ettiğimiz Yamula Şenliklerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Birçok dostu, arkadaşı hamdolsun görüyoruz. Yamula bizim vazgeçilmezimiz. Kayseri, kültür zenginliği açısından çok fazla kaleme sahip. Patlıcan Türkiye’nin her yerinde yetişiyor ama Yamula’nın ismi, vurgusu çok daha farklı” şeklinde konuştu.

Festival kapsamında konuşan Milletvekili Karayel, “Pandemiden sonra tekrar Yamula’da Patlıcan Festivali vesilesiyle bir aradayız. Hem Yamula patlıcanını tanıtmış oluyoruz. Hem de festival dolayısıyla sizlerle hasbihal etmiş oluyoruz. Sizlerle gönül gönüle, yüz yüze tekrar yan yana oturuyoruz. Bu son derece kıymetli” ifadelerini kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Kocasinan’ın her bir bölgesindeki kırsal mahallelerimiz, köylerimiz ve şehir merkezimizin her birinde hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın daha huzurlu, mutlu, refah içersinde yaşamaları için projeler gerçekleştiriyoruz. Ve şöyle bir iddia ortaya koyduk. Dedim ki, Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıktır. En güzel projeleri Kocasinan’daki hemşerilerimizle buluşturacağız” diye konuştu.

1ha

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