'Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri' hafta sonu başlıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Yamula Barajı'nda 'Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri' düzenlenecek. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu hafta sonu gerçekleştirilecek etkinliğe herkesi davet etti. 

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  • 10.08.2022 12:32
  • Güncelleme: 10.08.2022 12:32
'Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri' hafta sonu başlıyor

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’de amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu Marina'da hafta sonu ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ düzenleyecek. Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek için bir dizi etkinlik hazırladıklarını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesi ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret ediyoruz. Bu kapsamda malum süreç nedeniyle iki yıl aradan sonra geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ kapsamında çok renkli organizasyonlar hazırladık. Hafta sonunu doğal güzellikler içerisinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hafta sonu düzenleyeceğimiz etkinliğimize davet ediyorum. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı, artık bir cazibe merkezi haline geldi” şeklinde konuştu. 

Etkinlik kapsamında, olta balıkçılığından spor parkuru oyun ve etkinliklerine, lazer ışık gösterilerine, çocuklar için özel etkinliklerden meşale ile kamp ateşi ve geleneksel okçuluk gösterisinden konsere kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek faaliyetler yer alacak.

1ha

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