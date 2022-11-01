Geleneksel KANKA kermesi başladı

Kanser hastası çocuklar ve ailelerine destek amaçlı kermes yapıldı. Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneğin kermesinin açılışı bugün gerçekleştirildi. 3 gün boyunca sürecek olan kermese Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, KANKA Derneği üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kanser hastası çocuklar için bu hastanede ilik nakli yapılıyor olmasına sevindiğini söyleyen Sümeyra Çiçek, “Kermesi çok güzel buldum. Davet ettikleri için KANKA Derneğine çok teşekkür ediyorum. Kanser hastası çocuklarımız için ilik naklinin yapıldığı bir hastane olmasına çok sevindim. Kermese destek olmak için geldik. Açılışını beraber yapalım dedik. Çok güzel ürünlerde var. Çok fazla talep olduğu içinde bitmiş. Ama yine de biz çıkın çıkın gelin diyoruz. Birçok donörümüz var. Hastanemizi de gezmiş olursunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki kanser hastası çocukların, tedavi olabileceği ve hastanenin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Neşe Özhaseki, “Hastanemiz Türkiye’de bir ilk, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, Kayseri protokolünü, hayırseverlerimizi. Pandemi döneminde emek verilip yapılmış bir hastane. Bütün gelişmelerine şahit olmuş biri olarak tebrik ediyorum. Burada inşallah hastalarımıza, evlatlarına şifa dağıtılır. Bu kermeste Kayserili kardeşlerimizin hastanemize ve hasta yakınlarına destek olunması için hazırladığı bir kermes. Emeği gezen kızlarımızın, kardeşlerimizin eline sağlık diyorum” şeklinde konuştu.

‘500’ÜNCÜ NAKLİMİZİ YAPTIK’

Kermesi geleneksel olarak her yıl Lösemi Haftasında yapmayı düşündüklerini dile getiren KANKA Hastanesi Servis Psikolog Begüm Arslan, “Bunu geleneksel olarak yapmaya özen gösteriyoruz. Geçen sene ilkini yaptık bu da 2’ncisi. Kasım’ın 2 ile 8’i arası lösemi haftası bunun için çocuklarımızın yaptığı resimleri sergiliyoruz. Gönüllülerimizin yaptığı ürünler var. Bunların satışını yapıyoruz. Bunlarda daha sonrasında hastalarımıza farklı yollardan dönüyor. Kayseri’deki tüm kolejler dönüşümlü olarak öğle yemeği için buraya geliyorlar. Geçen senede böyle olmuştu. Personeller geliyor öğle yemeğine. Kermese ilgi yoğun. Kermeslerimizi her yıl Lösemi Haftasında yapmayı düşünüyoruz. 500’üncü naklimizi yaptık. Bir dahakine 1000’ininciyi yaparız herhalde. Bize destek olmak isteyenler sosyal medyadan mesaj atabilirler. 3 gün boyunca saat 17:00’a kadar açık olan kermesimize destek olmak isteyenlerde buraya gelebilirler” diye konuştu.