Geleneksel İncesu Üzüm Festivali etkinlikleri başladı

2 gün sürecek festivalde İncesu’da yetişen üzümler sergilenerek en iyi 5 üzüm sahibi ödül aldı.

Geleneksel 27’nci İncesu Üzüm Festivali açılış töreni gerçekleştirildi. Yapılan törene AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Eski Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, “Bugün şu refah içerisinde huzur içerisinde oturup muhabbet ediyorsak, üzüm festivalleri düzenliyorsak, akşam türkücülerimiz gelip şenlik havası içerisinde şarkılar söylüyorsak önce Allah’a şükretmeliyiz sonra şehitlerimize de durmadan Fatihalar okumalıyız, hayırla yad etmeliyiz” dedi.

İncesu’ya ilk geldiğinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi’ne adeta aşık olduğunu dile getiren Vali Gökmen Çiçek, “İncesu’ya her geldiğimde bambaşka duygular içerisinde oluyorum. Göreve geldiğim ilk hafta İncesu’ya gelmiştim, Arasta çarşısında gezerken bu külliyeyi gördüğümde adeta aşık olmuştum. Böyle bir ilçede böyle bir festivalin yapılması ve geleneksel hale gelmesi, herkes tarafından da uzun süre bekleniyor olması beni çok heyecanlandırdı. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bey’in ve Kaymakam Aydın Beyin 4 aydır buna hazırlandığını gördüm kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah İncesu’ya bende İl valisi olarak birçok projede, tanıtımda beraber olacağız diyorum” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’DE BİRÇOK ZENGİNLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞ OLUYORUZ’

Yapılan Üzüm Şenliklerinin en az 20 tanesine katıldığını ve katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Eski Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “27’ncisini düzenlediğimiz en az 20 tanesine katılarak şahitlik ettiğimiz, en az 30 32 tane üzüm çeşidinin birbiriyle yarıştığı ve İncesu üzüm festivalinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmeliyim. Kayseri’de birçok etkinlik düzenleniyor. Kuzu yıkama, kiraz toplama, kayısı yarma, patlıcan, üzüm, elma gibi birçok ürünlerimizle beraber zengin ürünlerimizle Kayseri’nin hem kültürünü hem tarihi varlıklarını hem de gastronomi ve gıdayla alakalı birçok zenginliğini gözler önüne sermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise, “Böyle tarihi bir mekanda güzel bir ortamda sıcak bir Kayseri gününde serinlikte güzel bir festival gerçekleştiriyoruz. İncesu üzümü önemli, bölgenin ekonomisine ciddi katkı sağlayan, üretiminde çiftçilerin eline ciddi bir gelir getiren bir ürünün böyle pazarlanması, böyle bir festivale konu edilmesi, tanıtılması, belediyemizin de böyle bir görevi üstlenmiş olması çok önemli ve değerli. Bol bereketli ve kazançlı bir dönem diliyorum” dedi.

‘İNCESU’YU SADECE KAYSERİ’YE DEĞİL TÜRKİYE’YE TANITMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ’

Kayseri’de her ilçenin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Gilaburunda Bünyan Akkışla yarışıyor, Elma Yahyalı’nın derdik şimdi Yeşilhisar bende varım diyor. Üzüm konusunda İncesu rakipsiz gözüküyor. Üzüm üreticilerimize inşallah helalinden bol rızık temenni ederken dereceye girenleri kutluyorum. Mevla’m daha nice böyle birlik, beraberlik anlayışı içerisinde aynı Türk Bayrağımızın altında çalışmalar yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise, 27’ncisini tertip ettiğimiz geleneksel İncesu Üzüm Festivali’mizde hepiniz hoş geldiniz. 2 yılı aşkın zamandır pandemi ile uğraşıyoruz. Maalesef 2021 2022 yıllarında festivalimizi gerçekleştiremedik. Pandemi başladığından beri İncesu daha farklı bir konuma gelmeye başladı. Özellikle turizmiyle, sanayisiyle farklı bir yerde konumlanmaya başladı. Örenşehir Mahallemizde mozaiklerimiz bulundu. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, tarihin Bulgurcu Mahallesi ve orada Büyükşehir tarafından restorasyonu devam eden kilisemiz. Akabinde İncesu’nun ve Kayseri’nin göz bebeği Marina böyle bir turizm destinasyonuyla sadece İncesu’yu sadece Kayseri’ye değil Türkiye’ye tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum Sağ olun” ifadelerini kullandı.