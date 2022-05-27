Geleneksel Çerkes El Sanatları Sergisi açıldı

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün kütür sanat faaliyetleri çerçevesinde Kayseri Kafkas Derneği işbirliğinde 'Geleneksel Çerkes El Sanatları' sergisi açıldı.

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  • 27.05.2022 15:49
  • Güncelleme: 27.05.2022 17:36
Geleneksel Çerkes El Sanatları Sergisi açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün kütür sanat faaliyetleri çerçevesinde Kayseri Kafkas Derneği işbirliğinde ’Geleneksel Çerkes El Sanatları’ sergisi açıldı.

Kültür ve turizm Müdürlüğü Sergi Salonu’nda; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ve davetliler tarafından ’Geleneksel Çerkes El Sanatları’ sergisi açıldı. Yapılan açılışın ardından davetliler, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşan Özyürek’ten, ürünler hakkında bilgiler aldı. Kafkas kültürünün nesilden nesle aktarımının yapılması için bu tür çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşan Özyürek; "Kasım ayından itibaren bu ürünleri hazırlamaya başladık. Kayseri Kafkas Derneği Kadınlar Komisyonu olarak kadim kültürümüzün nesilden nesle aktarılması adına her sene yaptığımız gibi bu sene yine kursumuzu açtık. Kursumuzun sonunda da bu ürünlerimizi sergileyerek toplumla paylaşıyoruz. Bu sayede hem bir sonraki seneye tekrar katılım olabiliyor, hem de Kayseri halkına ’Çerkesler kimdir’, ’adetleri nelerdir’, ’motifleri nedir’ gibi bilgilendirme yapmış oluyoruz. Sergi 27-28 Mayıs’ta açık kalacak. Toplamda 250 eserimiz var. Kursiyer sayımız da 20 kişi. Bu sene kursumuzu Kocasinan Akademi’de gerçekleştirdik. Kendilerine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Kültür ve turizm Müdürü Şükrü Dursun’a da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ise; "Kayseri Kafkas Derneği ve müdürlüğümüz işbirliğinde Geleneksel Çerkes El Sanatları Sergisi’nin açılışını yaptık. Sergide gördüğünüz ürünlere baktığınız zaman takılardan tekstil ürünlerine , kıyafetler gibi çeşitli ürünler var. Gerçekten bunların hepsi el emeği, göz nuru. Çok detaylı bir şekilde işlenmiş. Vatandaşlarımızın burada Çerkes kültürüne ait motiflerden tutun kıyafetlere kadar görmeleri mümkün" ifadlerini kullandı.

Dursun ayrıca 27-28 Mayıs tarihlerinde açık olacak olan sergiye vatandaşları davet etti.

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İHA

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