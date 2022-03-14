Geleceğin şampiyon adayları Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nden

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi kapsamında 'Geleceğin Şampiyon Adayları'nın seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl seçmesinde Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü alt yapı sporcularının katıldığı müsabakada büyük başarı sağladıklarını söyledi.

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  • 14.03.2022 14:58
  • Güncelleme: 14.03.2022 14:58
Geleceğin şampiyon adayları Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nden
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projesi kapsamında “Geleceğin Şampiyon Adayları”nın seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl seçmesinde Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü alt yapı sporcularının katıldığı müsabakada büyük başarı sağladıklarını söyledi.

Sporcuları ve hocalarını tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Sporcularımız Anadolu Yıldızlar Ligi Kayseri İl seçmesinde 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya aldılar. İlkay Efe Öztürk şampiyon, Yunus Emre Bakadur şampiyon, Büşra Çavdar şampiyon, Dudu Gökçe Pumak şampiyon olurken, Nermin Keskin ikinci, Hatice Kübra Harmancı üçüncü oldular. Sporcularımız bu başarının ardından 4 Nisan’da yapılacak olan ve 3 etaptan oluşan gruplar müsabakasında Kayseri’mizi ve Melikgazi Belediyespor kulübümüzü temsil edecekler. Kendilerini tebrik ediyor başarılar diliyorum. Eminim orada da göğsümüzü kabartacaklar. Çocuklarımızın bu başarısında emeği çok olan Yunus Emre Sayan Hocamıza ve ailelerine de çok teşekkür ederim. Kulübümüzün taekwondo takımı bizleri her zaman gururlandırıyor. Güzel işlere imza atıyor adımızı birçok yerde duyuruyorlar. Bu başarı çok çalışmanın, azmin ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Başarılarından dolayı kendilerini şahsım ve ilçem adına en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

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İHA

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