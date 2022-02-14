Geçmişle günü aynı anda yaşatan pazar

Talas'ın güzide mekanlarından Tarihi Harman Mahallesi'nde bu hafta yine Antika Pazarı heyecanı yaşandı.

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  • 14.02.2022 12:18
  • Güncelleme: 14.02.2022 12:39
Geçmişle günü aynı anda yaşatan pazar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın güzide mekanlarından Tarihi Harman Mahallesi’nde bu hafta yine Antika Pazarı heyecanı yaşandı.

Her ayın ikinci Pazar günü ’Tarihe Yolculuk’ sloganıyla Harman Mahalle Meydanında kurulan pazara vatandaşların ilgisi büyük oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da antika severlerle koleyksiyonerlerin buluşma noktası haline gelen pazarı gezerek hem sohbet etti hem de alışveriş yaptı. Burada satışa sunulan tarihi değere sahip ürünleri inceleyen Başkan Yalçın, soğuk havaya rağmen pazarın yine yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, “Geçmişle bugünü bir arada yaşatabilen bu güzel ortamı herkesin görmesini isterim. Kayseri’den ve il dışından çok sayıda antika satıcısı yine pazardaki yerini aldı. Antika meraklıları da aileleriyle birlikte gezerek hem biraz nostalji yaşıyor hem de istek duyduğu eşyayı alıyor. Çok keyifli bir ortam var, tüm vatandaşlarımızı her ayın ikinci Pazar günü antika pazarına bekliyorum” dedi.

Antika ev eşyalarından sanat eserlerine kadar çok çeşitli türlerde ürünlerin yer aldığı pazarda günün sonuna doğru düzenlenen antika mezatı da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı mezatta birçok ürün yeni alıcısıyla buluştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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