Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.

PAYLAŞ
  • 04.05.2022 15:15
  • Güncelleme: 04.05.2022 15:15
Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.

Özdemir hakkında başlatılan yasal süreci takip eden Avukatı Ali Erdem Gündoğan, Müvekkili Gökhan Özdemir’in 2012 yılında askere gittiğini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askere elverişli olmadığı gerekçesi ile askerliğinin sonlandırıldığını söyledi. Sonraki süreci anlatan Avukat Gündoğan, “2012 yılında Kırşehir Devlet Hastanesi kendisine sağlık kurulu raporu vermiştir. Bu raporda Gökhan Özdemir’in özürlülük oranının yüzde 14 olduğu yazılıdır. Gökhan Özdemir bu rapora itiraz etmiştir. İtiraz üzerine Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yüzde 41 özürlü raporu almıştır. Kırşehir Devlet Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği rapora itiraz etmiştir. Bunun üzerine müvekkil Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek buradan yüzde 33 oranında özürlü raporu almıştır “dedi.

2016 yılında ataması engelli kadrosundan yapılmış

2016 yılında Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi raporuyla engelli kadrosundan işe başlayan Özdemir; Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 farklı rapor gerekçe gösterilerek geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilmesi üzerine devlet memurluğundan çıkarılmıştı. ’Resmi belgede sahtecilik’ suçundan yargılanması süren Gökhan Özdemir için Yozgat İdare Mahkemesi gerekçeli kararında ‘yapılan işlemlerde ve raporlarda hukuka uygunluk bulunmadığı’ sonucuna vararak dava konusu işleminin iptaline karar verdiğini açıkladı. Özdemir hakkında, Kırşehir, Kayseri ve Ankara’da düzenlenen 3 farklı raporun işinden ettiği Gökhan Özdemir hakkında ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan da inceleme başlatıldıktan sonra 13.03.2012 tarihinde kullandığı yüzde 41 özür oranı raporu ile Kırşehir Hüsnü Özyeğin Okulunda işe başlayan Özdemir’in işine, maarif müfettişleri incelemesi sonrası ‘memurluğa alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması’ hükmü ile son verilmişti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
LPG'de 1 liraya yakın indirim bekleniyor

LPG’de 1 liraya yakın indirim bekleniyor

Kayseri'de aşırı yağış sel ve heyelana neden oldu

Kayseri'de aşırı yağış sel ve heyelana neden oldu

Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Ücretsiz hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu

Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu

Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu

Büyükşehir belediyesi bayramda da tam kadro sahada

Büyükşehir belediyesi bayramda da tam kadro sahada

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Kılınç MHP'den istifa etti

Kılınç MHP'den istifa etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Yahyalı'daki selin ardından ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor

Yahyalı'daki selin ardından ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor

DAHA FAZLA
İYİ Partili Ataş: 'Her evde dert ve işsiz var, bayram buruk geçiyor'

İYİ Partili Ataş: “Her evde dert ve işsiz var, bayram buruk geçiyor”

Kayganlaşan yolda kayan araç, bir evin bahçesine düştü

Kayganlaşan yolda kayan araç, bir evin bahçesine düştü

Ücretsiz yapılan hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Ücretsiz yapılan hayvanat bahçesine yoğun ilgi

38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti