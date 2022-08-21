Gece yarısı çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yonca ve saman balyalarının bulunduğu yığında çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı.

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  • 21.08.2022 00:20
  • Güncelleme: 21.08.2022 00:20
Gece yarısı çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yonca ve saman balyalarının bulunduğu yığında çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Yukarı Mahallede meydana geldi. Duru Karabulut’a ait kışın büyük baş hayvanlarına yedirmek üzere hazırladığı yonca ve saman balyaları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri, hayvancılık yapanlar için önem taşıyan balyaları söndürmek için seferber oldu. İlçe Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı’da söndürme çalışmalarını yerinde izledi. Söndürme çalışmalarına 3 itfaiye aracı ve bir kepçe katıldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmasın sonucunda güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında bin 300’e yakın balya zayi oldu. Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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