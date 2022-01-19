Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Açıldı

Kayseri Yahyalı Devlet Hastanesi'nde Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi hizmete açıldı. 

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  • 19.01.2022 11:14
  • Güncelleme: 19.01.2022 11:15
Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi Hizmete Açıldı
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İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Doğan ile Yahyalı Devlet Hastanesi’nde yer alan Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi’nin açılışına katıldı.

Yahyalı Ticaret Odası tarafından tefrişatı yapılan Gebe Okulunun ve Palyatif Bakım Merkezi’nin yapımına katkıda bulunan hayırsever Anakız Göksun’a plaket takdim eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, Gebe Okulu ve Palyatif Bakım Merkezi’nin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.
Açılış sonrasında Palyatif Bakım Merkezi’nde bulunan hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir ile hastanede sunulan sağlık hizmetleri ve yeni çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı. Benli Yahyalı Devlet Hastanesi’nde özverili bir şekilde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
Yahyalı Devlet Hastanesi’nden sonra ilçeye yeni yapılacak olan ASM’nin inşaatında da incelemelerde bulunan Benli, yetkililerden inşaat hakkında bilgiler aldı.

BGC

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