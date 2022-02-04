Gaziantep FK - Sivasspor rekabetinde 6. randevu

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK ile 6. kez rakip olacak.

PAYLAŞ
  • 04.02.2022 11:08
  • Güncelleme: 04.02.2022 11:08
Gaziantep FK - Sivasspor rekabetinde 6. randevu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK ile 6. kez rakip olacak.

Gaziantep FK ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 5 maçın 2’sinden Sivasspor, 1’inden de Gaziantep galibiyetle ayrılırken, 2 maçta beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 14 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 5 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Sivasspor ve Gaziantep son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig’de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Sezonu

Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

Gaziantep FK-Sivasspor: 5-1

2020-2021 Sezonu

Sivasspor-Gaziantep FK: 2-1

Gaziantep FK-Sivasspor: 0-1

2021-2022 Sezonu

Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de camiler gül suyu ile temizlendi

Melikgazi'de camiler gül suyu ile temizlendi

Kayseri Jandarma bölgesinde yaşanan bir aylık olay istatistiği

Kayseri Jandarma bölgesinde yaşanan bir aylık olay istatistiği

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

Mahsur kalanları kurtardılar, sevinçten böyle oynadılar

Müstakil ev cayır cayır yandı

Müstakil ev cayır cayır yandı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım işlemleri sürüyor.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde yıkım işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA
Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu

Kayseri nüfusu 1 milyon 434 bin 357 kişi oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Müstakil ev alevlere teslim oldu

Kayseri, Wushu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak

Kayseri, Wushu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak

Kayseri'yi sisli bir hafta sonu bekliyor

Kayseri’yi sisli bir hafta sonu bekliyor

LPG'ye yeni zam

LPG'ye yeni zam