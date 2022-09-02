Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turpçu, 'Gazeteciler ve ajans çalışanları trol değildir'

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun dün gerçekleştirilen ve ajans çalışanlarını trol olarak suçladığı belediye meclisi toplantısı hakkında açıklamada bulunan Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, gazeteci ve ajans çalışanlarının trol olmadığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 02.09.2022 13:06
  • Güncelleme: 02.09.2022 13:06
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turpçu, 'Gazeteciler ve ajans çalışanları trol değildir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun dün gerçekleştirilen ve ajans çalışanlarını trol olarak suçladığı belediye meclisi toplantısı hakkında açıklamada bulunan Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, gazeteci ve ajans çalışanlarının trol olmadığını söyledi.

Turpçu açıklamasında, "Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, meclis toplantısında toplantıda bulunan AA ve İHA Muhabirlerini kast ederek trol suçlamasında bulundu. Bizler, arkadaşlarımızın kamuoyunu aydınlatma görevi üstlendiklerini net olarak bilmekteyiz. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun da şehr’ül emin olduğunu biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine karşı da eşit mesafede olması gerektiği inancını taşıyoruz" dedi.

Şehirde yapılan her eleştiri ve yaşanan olumsuz durumlar karşısında gazeteci ve muhabirlerin hedef alındığını aktaran Turpçu, "Eleştiri gazetecilik mesleğinin özünü oluşturur. Hedef tahtasına konulan insanların da topluma karşı bakış açılarının iyi bilinmesi gerekir. Ajanslar da görevli olan meslektaşlarımızın da sosyal medya yayıncıların dan ayırt edilmesi gerektiğini net olarak ifade etmek isteriz. Gazeteciler, habercidir. Haber verirken de toplumu bilgilendirme görevi üstlenir. Onların suçlanması ve bunun kamu oyuna sürekli deklare edilmeye çalışılması doğru değildir. Şayet onların yanlış yönlendirme, yalan haber yapma, bilgi verirken yanlış aktarma gibi durumları söz konusu ise bunun da karşılığı mahkemelerdir" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yatak üreten lisede mesleki eğitim ve öğretimin kalitesi artacak

Yatak üreten lisede mesleki eğitim ve öğretimin kalitesi artacak

İhtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda yardımı talep başvuruları başladı

İhtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda yardımı talep başvuruları başladı

MAÇA DOĞRU… Fenerbahçe ile Kayserispor 53'üncü randevuya çıkacak

MAÇA DOĞRU… Fenerbahçe ile Kayserispor 53’üncü randevuya çıkacak

Benzin ve motorine beklenen indirim oranı arttı

Benzin ve motorine beklenen indirim oranı arttı

Aracın çarptığı yaban tavşanı, tedavi altına alındı

Aracın çarptığı yaban tavşanı, tedavi altına alındı

Başkan Büyükkılıç: 'Raylı sistem yatırımlarına önem veriyoruz'

Başkan Büyükkılıç: “Raylı sistem yatırımlarına önem veriyoruz”

Çok Okunanlar
1
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

2
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

5
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

6
Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

Başkan Yalçın'dan yaz kuran kursu öğrencilerine dondurma ikramı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esentepe Aile Sağlığı Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Esentepe Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi

Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu

Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu

DAHA FAZLA
Sarız'da Devlet Bahçeli Karayolu'nun yapımına başlandı

Sarız’da Devlet Bahçeli Karayolu’nun yapımına başlandı

Suçlular foto kapanla tespit edildi

Suçlular foto kapanla tespit edildi

Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet

Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet

Kayserispor'a usulsüz seyirci alımından 400 bin lira ceza

Kayserispor’a usulsüz seyirci alımından 400 bin lira ceza

Tamer, doktorlara seslendi: 'Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk'

Tamer, doktorlara seslendi: 'Hem maaşınızı hem de itibarınızı size teslim etmiş olduk'