Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Olay iki gün önce Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde Deniz Postası Gazetesi ve TV binası içinde yaşandı. Ramazan Sohbetleri programı kapsamında Gazeteci ve TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz, kısa süre MHP’den istifa eden Bağımsız Meclis üyesi Sedat Kılınç’ı ağırlayacaktı. Program öncesi kimliği belirsiz yaklaşık 50 kişi TV binasına gelerek Bağımsız Meclis üyesi Kılınç’a saldırdı. Konuğunun darp edilmesine engel olmak isteyen gazeteci Azim Deniz’e gelen grup tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile yapılan incelemede olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 6 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 5’i adli kontrol şartı ile bir kişi mahkeme kararınca serbest bırakıldı.

