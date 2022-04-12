Gazete Talas okuyucusuyla buluştu

Talas Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlar ile hayata geçireceği projeleri yansıtan Gazete Talas'ın son sayısı okuyucularıyla buluştu.

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  • 12.04.2022 11:56
  • Güncelleme: 12.04.2022 13:07
Gazete Talas okuyucusuyla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlar ile hayata geçireceği projeleri yansıtan Gazete Talas’ın son sayısı okuyucularıyla buluştu.

Tamamı renkli 32 sayfadan oluşan Gazete Talas’ın kapağında Talas Belediyesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı ‘Genç Talas Ödülü’ ile Başkan Mustafa Yalçın’ın uygulamaya koyduğu ve büyük beğeni toplayan ‘Şeffaf Odada Başkanla Baş başa’ konusu yer alıyor. Talas Belediyesi’nin son dönemde aldığı ödüllerin de yansıtıldığı gazetenin bu sayısında ayrıca 2021 yılında gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlara detaylı olarak yer veriliyor.

Kültür sanat faaliyetlerinden eğitime, gençlere yönelik proje ve uygulamalardan kırsal mahallelerde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine kadar birçok konunun işlendiği Gazete Talas’ta ayrıca engellilere yönelik uygulamalar ile sosyal hizmet alanında yapılan çalışmalar aktarılıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın Türkiye’de bir ilk olarak gerçekleştirdiği ‘Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı’na geniş yer ayrılan gazetede bununla birlikte park-bahçe ve yeşil alan çalışmaları, yol yapım ve bakım onarım faaliyetleri ile sportif çalışmalar değerlendiriliyor.

Gazetenin sunuş yazısında okuyucularına hitap eden Başkan Yalçın, “Güzel iş yapmak, işimizi güzel yapmak” anlayışı ile hareket ettiklerine vurgu yaparak, “Talas hızla gelişen, şehircilik, altyapı, sosyal donatı ve sosyal-kültürel etkinlikler yönünden gıpta ile bakılan bir ilçe haline geldi” ifadelerine yer verdi.

Yazısının son bölümünde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yalçın, “2021 yılı dolu dolu hizmet ve yatırım yılı oldu. İnşallah bundan sonrasında da yine güzel hizmetlerle, kalıcı yatırım ve tesislerle Talas’ı, yaşayanların keyif aldığı, huzur bulduğu bir şehir yapmaya gayret edeceğiz. Hayata geçirilen bütün bu proje, yatırım ve hizmetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayan değerli meclis üyelerimize ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, Talaslı hemşerilerimize en içten sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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İHA

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